Dipendenza dalla cocaina | i traumi dell' infanzia possono essere una base di rischio

Anthony Hopkins : "Ero sempre sbronzo - non riuscivo a lavorare. Mi disgustavo. Una donna mi ha liberato dalla Dipendenza" : "È stata una donna a liberarmi dalla dipendenza dall'alcol. Ciò che mi è accaduto era frutto del destino". In occasione della conferenza annuale della LEAP Foundation sulla leadership studentesca, l'attore Anthony Hopkins, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti, ha parlato della sua gioventù e dei problemi con l'alcol affrontati in quei difficili anni.Di fronte a un pubblico di circa 500 studenti, ...

Non dobbiamo più fuggire dalla Dipendenza da videogiochi - editoriale : Ciao, mi chiamo Wesley e avevo una dipendenza da World of Warcraft.Non sto parlando di cose del tipo 'ho giocato moltissimo a questo gioco perché è divertente', no, sto parlando di qualcosa che, effettivamente, ha rischiato di rovinare la mia vita per sempre. Tenetevi forte, le cose stanno per diventare serie.All'inizio del 2005 ho iniziato a giocare a World of Warcraft con un po' di amici. Vivevo nella casa della mia famiglia nel sud di Londra ...

Odiati dalla destra e anche dalla sinistra - gli zingari ci insegnano cosa vuol dire inDipendenza : Perché con la progressiva scomparsa del mondo contadino, nel quale il periodico arrivo delle carovane zingare era un altro degli eventi che scandivano i ritmi stagionali, il nomadismo è diventato ...

Le Isole Faroe vogliono l'inDipendenza dalla Danimarca : Le Isole Faroe sognano l"indipendenza dalla Danimarca. In questo clima odierno di autonomie, indipendenze e federalismi europei, anche il piccolo arcipelago delle Faroe, abitato da poco più di 50mila persone a Nord dell"oceano Atlantico, continua a battere i pugni sul tavolo per inseguire il tanto agognato desiderio d"indipendenza dopo quasi 600 anni sotto il governo della corona danese.A spingere questa richiesta di sovranità c"è in prima linea ...

Tom Hanks - il figlio Chet sta male/ La Dipendenza dalla droga : dopo il ricovero un dito medio per i fotografi : Tom Hanks, il figlio Chet sta ancora male, la dipendenza dalla droga e l'abuso di alcol: dopo il ricovero e una operazione, esce dall'ospedale e regala un dito medio ai fotografi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:21:00 GMT)