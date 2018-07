“Dio non sbaglia mai” | non curano la figlia | la bimba muore | lo fanno anche con la seconda

fanpage

(Di martedì 31 luglio 2018) La coppia, già a processo per l'omicidio della foglietta a cui avevano negato le cure per motivi religiosi, hanno negato il ricovero ospedalieroalla nuova nata in famiglia che aveva gli stessi sintomi della sorella deceduta. Le autorità locali hanno deciso questa volta di intervenire in tempo e togliere la piccola ai suoi genitori.