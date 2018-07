DIETRO LE QUINTE L’incredibile piano B di Salvini

Incantesimo Guernica : DIETRO le quinte del capolavoro di Picasso : Il ritratto nascosto di Dora Maar. Le radici nella pittura bizantina e francese. L’influenza sui contemporanei. A Parigi una grande esposizione rende omaggio all'opera titanica

Incantesimo Guernica : DIETRO le quinte del capolavoro di Picasso : Le immagini di Guernica fecero il giro del mondo e Picasso ne fu profondamente scosso: lui aveva già inciso nel '35 "Sogno e menzogna di Franco", due fogli che sono un tragico fumetto in nove quadri ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano G - come Giorgetti - per salvare il governo : Mercoledì la commissione vigilanza Rai dovrà votare il nome di Foa, ma alla maggioranza mancano i voti. Un passaggio delicatissimo.

DIETRO LE QUINTE/ Il piano G (come Giorgetti) per salvare il governo : Mercoledì la commissione vigilanza Rai dovrà votare il nome di Foa, ma alla maggioranza mancano i voti. Un passaggio delicatissimo. E Berlusconi vuole qualcosa in cambio. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Calendario Pirelli - The Call 2019 il DIETRO le quinte : Primi sguardi per il Calendario Pirelli 2019 che in un video ha mostrato il dietro le quinte della realizzazione della nuova edizione di The Call. A rendere immortale il Calendario del prossimo anno è stato chiamato il celebre fotografo scozzese Albert Watson che nel suo lavoro ha voluto racconare quattro storie con sette star del mondo della moda, del cinema e della danza. Troveremo quindi a dicembre quando secondo tradizione verrà presentato ...

Maria De Filippi DIETRO le quinte di Temptation Island : anche in estate piena di lavoro : Maria De Filippi a lavoro dietro le quinte di Temptation Island: niente vacanze per la conduttrice Vacanze mai iniziate per Maria De Filippi quest’anno. La celebre conduttrice di Canale 5, infatti, pur non apparendo in TV da diversi mesi, continua a lavorare ai suoi progetti anche d’estate. Dopo Uomini e Donne la moglie di Maurizio […] L'articolo Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island: anche in estate piena di ...

All'Isola del Cinema con Carlo Verdone. La 'Benedetta follia' del DIETRO le quinte : Serata imperdibile All'Isola del Cinema: stasera, alle 21.30, i mattatori saranno Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone. Insieme, nel corso di un incontro con il ...

Pentathlon - Europei Székesfehérvár 2018 : le azzurre sono quinte a squadre - inDIETRO nell’individuale : Senza acuti per l’Italia la finale femminile degli Europei di Pentathlon moderno: a Székesfehérvár, in Ungheria, le azzurre terminano al quinto posto nella graduatoria a squadre, mentre nell’individuale la migliore è Francesca Tognetti, 16ma, mentre Alice Sotero è 19ma. Alessandra Frezza chiude 24ma, mentre Irene Prampolini si classifica 31ma. Oro e titolo continentale per la francese Marie Oteiza, prima con 1366 punti, che precede ...

Temptation Island - una brutta voce : sta succedendo DIETRO le quinte. Filippo Bisciglia spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

Napoli - DIETRO le quinte del ritiro : La festa per i 21 anni di Amadou Diawara è un po' l'immagine più calzante della serenità che regna in casa Napoli. Atmosfera gioiosa, chiacchiere di mercato che restano abbastanza fuori dal gruppo, ...

DIETRO LE QUINTE/ Governo Conte - occhio alla lezione di Dini e Monti : Così è stato ieri per Prodi, Dini, Monti: forse lo sarà domani per i ministri Tria e Moavero, dopo Boeri? Ecco spiegato il nervosismo di Salvini e Di Maio. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Il DIETRO le quinte di Helsinki : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ Migranti - "strategia Scalfaro" per far fuori Salvini : Il Colle ha attuato la "strategia Scalfaro". Impedire al centrodestra di governare. Anche usando i barconi dei Migranti. Lo scopo è dividere Lega da M5s. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:01:00 GMT)