Dieta dell’ortica | tre giorni per depurarsi e dimagrire

dilei

(Di martedì 31 luglio 2018) Numerosi sono i benefici dell‘ortica, una pianta utile per la cura di anemia, artrite, cistite e dissenteria, ricca di acido folico e di ferro, ma anche di sali minerali (silicio, fosforo, magnesio, calcio, manganese, potassio) e di vitamine. Depurativa e diuretica, non solo è ottima per tisane e infusi: è anche la protagonista di unasemplice, basata proprio sulle sue proprietà. Ma come funziona, ladell’ortica? Perfetta per depurare l’organismo e per sgonfiarlo, per stimolare la diuresi, per depurare la pelle e per combattere il gonfiore addominale, si basa proprio su tutti i benefici che la pianta è in grado di donare. Il primo giorno, dopo una colazione con una tazza di decotto di radici di ortica e 4 biscotti secchi, si pranza con un risotto all’ortica e due mele, e si cena con 150 grammi di petto di pollo alla griglia condito con un cucchiaino ...