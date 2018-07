Diario di bordo dalla Open Arms Così una nave italiana ha violato il diritto

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) 26 luglioIntorno alle 12 chi sta di guardia avvista qualcosa in mare. La prima impressione è quella che si tratti di un corpo. Scendiamo con un gommone. Vado anche io. Per fortuna è un falso allarme. Quello che avevano visto galleggiare era la carcassa di una pecora. Quando sulle navi che le trasportano qualcuna si ammala, non è infrequente che venga buttata in mare. Tiriamo un sospiro di sollievo.A quel punto con uno dei due gommoni in acqua viene calato anche l'altro e decisa una esercitazione. Prima una prova per individuare e raggiungere il più velocemente possibile un obiettivo. Poi si passa al cento piedi. È un grande tubolare galleggiante che, trainato dai gommoni consente di trascinare in mare molte persone attaccate alle corde che lo circondano lateralmente. Diventa uno strumento particolarmente utile quando ci sono molte persone in mare e non ...