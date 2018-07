Di Maria-Napoli | per bookie affare si farà

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...

Di Maria al Napoli?/ Potrebbero bastare 30 milioni per acquistarlo dal PSG : Il nome di Di Maria torna di moda per il calciomercato del Napoli. Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, il PSG è pronto a cedere l'argentino per 30 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Napoli - tutta la verità di De Laurentiis su Cavani - Benzema e Di Maria : A Radio Kiss Kiss il patron smentisce le voci su un possibile imminente botto di mercato: sarà proprio così?

Napoli - de Laurentiis/ Calciomercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - la risposta dell'Ussi Campania : Napoli, Aurelio de Laurentiis a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:20:00 GMT)

NAPOLI - DE LAURENTIIS/ Calciomercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - ma per il Matador si può fare! : NAPOLI, Aurelio de LAURENTIIS a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Napoli - Aurelio de Laurentiis/ Calciomercato - "Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - voglio giovani" : Napoli, Aurelio de Laurentiis a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : “Di Maria e Benzema vecchi” : “De Laurentiis scatenato su Di Maria e Benzema per accontentare il tecnico? E’ falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è l’accordo che io voglio. Perché devo prendere due vecchi, con tutto il rispetto?”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Io non devo accontentare i tifosi – ha aggiunto De Laurentiis – che giocano a fare il calcio da bar e li ...

De Laurentiis : 'Cavani al Napoli è una bufala - Benzema e Di Maria sono vecchi' : 'Cavani al Napoli? È una bufala'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dal ritoro di Dimaro. Alle voci su un accordo già pronto per 8,5 ...

Mercato : la Roma cerca Olsen e Cillessen per la porta. Napoli sogna Benzema e Di Maria : Tanti ottimi giocatori non hanno mai avuto la possibilità di essere campioni del mondo. Il futuro di Pogba in nazionale può essere solo luminoso e spero che capisca perché è stato così bravo'. ...

Napoli - Ancelotti chiama Di Maria. Cavani semplice suggestione - ma… : Ancelotti chiama DI MARIA- L’effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A potrebbe favorire di riflesso anche il Napoli. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani su Angel Di Maria. L’esterno argentino, attualmente in forza al PSG, piace anche all’Inter di Spalletti. Perchè si può? Di Maria avrebbe già […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama Di Maria. Cavani ...

Di Maria al Napoli - Ancelotti lo chiama/ Ultime notizie - il PSG non lo considera - il nodo è l'ingaggio : Di Maria al Napoli, Ancelotti lo chiama. Ultime notizie, il PSG non lo considera, il nodo è l'ingaggio. Il tecnico del club partenopeo avrebbe contattato il nazionale argentino (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Di Maria : mossa Ancelotti : ... secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Carlo Ancelotti ha avuto un contatto telefonico con il 'Fideo', che conosce bene dai tempi in cui allenava il Real ...

Il Napoli risponde alla Juve : Di Maria : Il Napoli starebbe per risponde al colpo del secolo della Juventus, ossia Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a fare di tutto per strappare il talentuoso Di Maria al PSG. Dopo aver flirtato con Benzema , il club partenopeo avrebbe deciso di puntare sull'argentino. Sarebbe ...

Napoli - Di Maria-Benzema : doppio colpo in risposta a CR7 : DI Maria-Benzema- Aurelio De Laurentiis si prepara alla fase calda del mercato estivo Dopo avere accolto Cristiano Ronaldo con il tweet: “Welcome Cristiano. Più sale e più pepe…”, il presidente partenopeo sarebbe pronto ad intervenire sul mercato per regalare ad Ancelotti un doppio colpo in risposta l’affare CR7-Juventus. DI Maria-Benzema, PERCHÉ SI PUÒ SOGNARE? Ancelotti […] L'articolo Napoli, Di Maria-Benzema: ...