Deadwood torna dopo 12 anni | in versione film

gqitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) A volte rino. E così, in questa nuova ondata di revival, si è inserito anche. Ebbene si, proprio la serie tv cult interrotta bruscamente nel 2006tre stagioni, nonostante ne fosse prevista una quarta (dato il successo). Non solo, infatti, era molto seguita ma era amata dalla critica e si era aggiudicata ben undici Emmy. Quindi perché tutto sarebbe finito all’improvviso? Si è parlato di ascolti troppo bassi rispetto alle aspettative, ma anche di costi troppo elevati con lo sceneggiatore e creatore David Milch che a volte consegnava gli script la mattina stessa delle riprese rendendo problematica la pianificazione della produzione. PerMilch ha sperato in una ripresa, come era già successo per altre serie e in effetti, nel 2015, si è palesata la possibilità di portarlo persino sul grande schermo. Ipotesi poi naufragata. Però nell’ultimo periodo qualcosa ...