Deadpool e Batwoman guidano la carica dei super eroi sessualmente liberi

(Di martedì 31 luglio 2018) Parola d'ordine: diversificare. Così la Marvel e la Disney cercano spazi ulteriori, dando maggior rilievo a personaggi provenienti dalle minoranze. Come indica il termine, saranno minoranze, quindi in numero poco nutrito, però fanno testo e tendenza. Già con Black Panther, il primo-eroe nero targato Marvel, la Disney era riuscita a glorificare la diversità, trasformandola in un fenomeno culturale. Il blockbuster politico-sociale del regista afroamericano Ryan Coogler, ambientato in un'Africa esaltata alla massima potenza, al botteghino haato ogni record. E la forza rivoluzionaria del-eroe, oltre gli stereotipi dell'essere virili e bianchi, adesso ha un nuovo obiettivo. Stando a quanto si è sentito al Comic-Con di San Francisco, presto apparirà sullo schermo il primo-eroe LGBT. Né l'idea dispiace al canadese Ryan Reynolds, interprete dinel film omonimo. ...