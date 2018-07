De Laurentiis | “Ronaldo non si discute ma età avanza”

calcioweb.eu

: RT @mike_fusco: Ma se la Juve non avesse comprato #Cristiano #Ronaldo, De Laurentiis di che cazzo avrebbe parlato tutta l' estate ?!? - bladistic : RT @mike_fusco: Ma se la Juve non avesse comprato #Cristiano #Ronaldo, De Laurentiis di che cazzo avrebbe parlato tutta l' estate ?!? - Angolo_Fanta : #Napoli, parla #DeLaurentiis: '#Rodrigo mi intriga. Distorte le mie parole su #Ronaldo'? - NewsCalcio_24 : #Napoli, parla #DeLaurentiis: '#Rodrigo mi intriga. Distorte le mie parole su #Ronaldo'? -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Qualcuno ha distorto le mie parole, non ho mai detto che Ronaldo fosse un flop. È un calciatore che non è discutibile, io mi sono solo permesso di dire se la resa calcistica sarà pari alla resa commerciale. C’è un’età che avanza, anche Ibrahimovic sembrava uno che poteva giocare fino a 40 anni invece ha avuto un incidente ed è andato a giocare in America”. Il presidente del Napoli Aurelio Dechiarisce il suo pensiero sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. “I giornalisti devono smetterla di farci litigare -aggiunge Deai microfoni della radio del club azzurro-. Un giornalista che fa il suo lavoro in modo esemplare diventa credibile, uno che invece fa dei titoloni che non rivelano l’essenza di quello che uno dice non è un grande giornalista. Tanto lo sappiamo che i giornali della carta stampata ...