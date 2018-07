De Laurentiis | “Malcuit profilo interessante e Rodrigo mi intriga”

calcioweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) “Malcuit è molto, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con i risultati attesi perché magari uno non si ambienta a Napoli o ha una situazione particolare in famiglia”. Così il presidente del Napoli Aurelio De, nel corso della rubrica ‘vero o falso’ su radio Kiss Kiss Napoli. “Darmian chiede 5 anni di contratto? Potrebbe essere vero o falso. Sono io che chiedo sempre cinque anni per tutti i calciatori che acquisto”, aggiunge il numero uno del club partenopeo che ammette di essere intrigato dall’attaccante del Valencia: “Vero”. (AdnKronos)L'articolo De: ...