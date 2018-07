agi

: +++FLASH+++ De Laurentiis nuovo proprietario del Bari - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ De Laurentiis nuovo proprietario del Bari - DiMarzio : #Bari, il sindaco Decaro annuncia il nuovo Presidente 'Ho scelto #DeLaurentiis perché ha competenza e solidità econ… - Andersinho_ITA : ???? Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del #Bari. ???? Aurelio De Laurentiis (Presidente do Napoli) é o novo proprietário do #Bari. -

(Di martedì 31 luglio 2018) Il presidente del Napili Aurelio De​ è ildel. "La società barese ripartirà da lui, dopo il fallimento, dal prossimo campionato di Serie D, per il quale a breve presenterà la domanda di iscrizione", leggiamo sulla Gazzetta, "Deha convinto il sindaco di, Antonio Decaro, superando con la sua SSCle altre dieci proposte in volata: la vittoria del progetto del presidente del Napoli è stata annunciata dal primo cittadino del capoluogo pugliese in conferenza". Deha battuto altre dieci cordate, tra le quali spiccavano quelle capitanate da Claudio Lotito ed Enrico Preziosi. "Deè stato scelto perché ha mostrato passione e competenza - ha commentato Decaro -. Ci ho litigato dal primo giorno, ma se si litiga con uno così, ...