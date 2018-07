De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari | ripartirà dalla D

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. Decaro : “Impegno serio per creare un polo del Sud” : Il calcio a Bari riparte da Aurelio De Laurentiis: è lui il nuovo proprietario scelto dal sindaco Antonio Decaro per guidare il club nella risalita dal campionato di Serie D. “De Laurentiis perché ha una solidità economica, per la competenza sportiva e per il nome che si porta dietro”, ha spiegato in conferenza stampa il primo cittadino. Il patron del Napoli, con il suo progetto di un polo del Sud intorno al pallone, ha convinto più ...

De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari : superato in ‘volata’ Lotito : Colpo del presidente del Napoli De Laurentiis che è diventato il nuovo proprietario del Bari, lo ha annunciato il sindaco di Bari Antonio Decaro, superato in volata il numero uno della Lazio Claudio Lotito. “I tifosi mi avevano chiesto competenza, trasparenza e rispetto e credo di aver osservato queste richieste”, ha detto Decaro. Il sindaco del capoluogo pugliese ha spiegato di averlo “scelto perché ha mostrato passione ...

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari : Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico, presidente del Napoli e consigliere della Lega Calcio, è il nuovo proprietario della squadra di calcio del Bari; la notizia è stata data dal sindaco della città Antonio Decaro. La candidatura di De Laurentiis è The post Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari appeared first on Il Post.

Bari calcio - Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario : Voglio ringraziare Claudio Lotito, poi un presidente di una squadra di Serie D, che non ha partecipato ma poi mi ha aperto un mondo. Voglio ringraziare anche le cordate baresi, Nicola Canonico, anche ...

De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari : Il presidente del Napili Aurelio De Laurentiis? è il nuovo proprietario del Bari. "La società barese ripartirà da lui, dopo il fallimento, dal prossimo campionato di Serie D, per il quale a breve presenterà la domanda di iscrizione", leggiamo sulla Gazzetta, "De Laurentiis ha convinto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, superando con la sua SSC Bari le altre dieci proposte in volata: la vittoria ...

Napoli - De Laurentiis : “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” : Il patron del Napoli è intervenuto con una nota sul sito ufficiale sul tema del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo. L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

De Laurentiis : 'Sto per comprare un terreno per nuovo stadio e centro sportivo. Napoli come il Manchester City' : Da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha svelato alcuni dei progetti del club riguardanti soprattutto la possibilità di avere uno stadio di proprietà ...

Napoli - De Laurentiis : ''Nuovo stadio in tre anni'' : Una struttura che si apra allo sport e altri spettacoli'. CENTRO SPORTIVO - 'Il modello da seguire è quello del Manchester City. Punto a dodici campi da gioco. Ho mandato architetti in Inghilterra a ...

Calcio - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...

Ancelotti Napoli - è fatta/ Annuncio di De Laurentiis il 1° giugno : concluso da poco un nuovo summit tra i due : Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un’operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto di Maurizio Sarri: oggi giornata decisiva(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:55:00 GMT)

Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Colpo a sopresa di De Laurentiis : Sarri è rimasto spiazzato da questa cosa e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non sarà esonerato a fronte del pagamento di una penale di 500.000 euro dato che a breve accetterà o lo Zenit ...