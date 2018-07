DAZN | tutto ciò che c’è da sapere

davidemaggio

(Di martedì 31 luglio 2018)Nei promo in onda in questi giorni, Diletta Leotta spiega a Paolo Maldini e al pubblico a casa che si pronuncia “dazòn”. Ma, esattamente, cos’è? Come e dove funziona? Quanto costa? Cosa trasmette? Eccociò che c’è dasu: di cosa si trattaè un servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi, visibili live e on demand. Appartiene a Perform, il gruppo britannico che opera su una gamma di piattaforme digitali; ingloba, oltre a, anche Goal.com, Opta Sports, RunningBall e Sporting News Media. La piattaforma, nata tre anni fa a Londra, è stata lanciata per la prima volta in Austria, Svizzera e Germania nell’agosto del 2016. Ad oggi è disponibile in trenta paesi, tra cui l’Italia, dove si appresta a debuttare per la stagione 2018/2019.: come e dove funzionaconsente ai propri abbonati ...