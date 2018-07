DAZN si assicura il primo big match della Serie A | Lazio-Napoli

calcioweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018), il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta inA con ilbigstagione:, che sarà trasmesso sabato 18 agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sedeLega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate diA, e i topscelti dagli operatori per la trasmissione in esclusiva. Inoltre, per la prima giornata la piattaforma trasmetterà in esclusiva anche la partita d’esordio dell’Inter in casa del Sassuolo, e il ritorno del Parma inA nella sfida contro l’Udinese. La seconda giornata vedrà un altro bigin esclusiva su: si tratta di-Milan, in programma sabato 25 alle ore 20.30. Le altre partite susaranno il derby emiliano tra SPAL e Parma e Frosinone-Bologna. Il ritornoJuventus in uno stadio storico come ...