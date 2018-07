Dati Istat giugno Con il Governo grillino cresce la disoccupazione

Investire oggi per gli umbri di domani. Commento ai Dati Istat sulle previsioni della popolazione : ... se oggi per ogni giovane ci sono poco meno di 2 anziani, dal 2045 ci saranno più di 3 anziani ogni giovane: una regione che 'invecchia'! Arianna Sorrentino Le conseguenze nel mondo del lavoro Un ...

Lavoro : proprio oggi i nuovi Dati Istat. Disoccupazione in discesa - tra gli assunti solo 1 su 100 fisso : A maggio il tasso di Disoccupazione scende al 10,7%, in calo di uno 0,3. discesa più significativa per i giovani fra i 15 e i 24 anni dove il calo è di 1 punto; la Disoccupazione qui si attesta al 31,...

Dai Dati Istat sul lavoro alla crisi tedesca. Di cosa parlare a cena : Luigi Di Maio vuole distinguersi, farsi notare, guarda i dati sul lavoro in maggio, ultimo mese prima che arrivasse il cambiamento, e vede che sono buoni. Allora si adopera per avviare il cambiamento e quindi, con ogni evidenza, farli peggiorare un po'. La soluzione per invertire verso il peggiorame

Di Maio : "Dati Istat? E' record di precariato" : ' E' tutto un celebrare di record di occupazione. Smettiamola di chiamarla occupazione. E' un record di precariato '. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, commenta i ...

Dai Dati Istat sulla povertà una lezione sull'immigrazione per Salvini & Co. : Il rapporto dell’Istat sulla povertà segnala un aumento delle famiglie e delle persone in condizione di indigenza, il che fotografa una situazione preoccupante. Però il peggioramento delle condizioni sociali nel 2017 rispetto all’anno precedente, che ha suscitato com’era naturale, i commenti più dra

Povertà : Bolognini - Dati Istat allarmanti - Lombardia in campo su 4 fronti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – “Rafforzare la prevenzione alla Povertà assoluta, promuovere azioni mirate, favorire la collaborazione inter-istituzionale e sperimentare interventi di innovazione sociale”. Sono queste le quattro direttive strategiche indicate da Stefano Bolognini, assessore regionale Politiche sociali, Abitative e Disabilità, a cui lavora la Lombardia per fronteggiare il fenomeno crescente della Povertà. Oggi ...

POVERTA' - ASSESSORE BOLOGNINI : Dati Istat ALLARMANTI - LOMBARDIA IN CAMPO SU 4 FRONTI : ... proseguira' a porre in essere l'iniziativa del 'Reddito di Autonomia', una nuova politica sociale integrata per favorire l'autonomia delle persone e garantire opportunita'. Inoltre, sono previsti ...

Oltre cinque milioni di italiani in povertà assoluta - Dati Istat : Più di un milione di bambini vive in famiglie in condizioni di indigenza. In difficoltà gli immigrati 1,6 milioni di poveri su 4,9 milioni di persone censite, il 32% è straniero. Salvini: giusto dire ...

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ Dati Istat "record da 2005" : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni da futuro incerto.

Povertà - i Dati Istat : "Record di poveri assoluti nel 2017" : L'Istat ha diffuso oggi l'ultimo report sulla Povertà in Italia, confermando un trend in crescita rispetto agli ultimi anni. Nel 2017, lo rivelano i dati, 1.778.000 famiglie residenti in Italia vivono in condizioni di Povertà assoluta, vale a dire 5.058.000 persone che ogni mese non riescono ad affrontare la spesa mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi ritenuti essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.Un numero ...

Coldiretti - Dati Istat sul PIL : calano i consumi alimentari nel Mezzogiorno : calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita mediamente dell’1,4% è – sottolinea la Coldiretti – la principale ...