Dario Argento scrive Dylan Dog | è il sogno di una generazione

Fumetti - i migliori di luglio 2018 - con il Dylan Dog di Dario Argento : I mesi estivi sono da sempre quelli in cui si legge di più e rappresentano un’ottima occasione per avvicinarsi ai Fumetti o scoprirne di nuovi. Ne abbiamo selezionati per voi sei tra quelli in uscita a luglio 2018, proponendovi un mix di riedizioni di grandi classici e novità assolute. Deadwood Dick 1 (Sergio Bonelli Editore, 3,50 euro) Bonelli si fa “Audace” e porta in edicola le avventure a Fumetti di Deadwood Dick, il pistolero ...

Dylan Dog scritto da Dario Argento - esce Profondo nero : E’ da diversi mesi che se ne parla e quasi in sordina arriva l’annuncio nella programmazione della Bonelli editore del nuovo episodio di Dylan Dog scritto da Dario Argento. Nelle preview di agosto si legge infatti che il numero 383 dell’indagatore dell’incubo con una copertina speciale da collezione è l’episodio scritto dal celebre regista di film horror. Nel consueto formato bonelliano per 96 pagine una storia ...

Suspiria. Cosa dice il teaser dell’omaggio di Guadagnino a Dario Argento : Il conto alla rovescia è lontano, dal momento che l’uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 2 novembre e ancora non si conosce la data italiana, eppure il film è già stato definito dai media come uno “degli horror più impressionanti mai visti” ed è tra le pellicole più attese alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2018. Sta di fatto che il Suspiria di Luca Guadagnino sta già facendo ...

Suspiria - ecco il trailer teaser del remake di Luca Guadagnino del film di Dario Argento : Amazon ha appena rilasciato il teaser trailer di Suspiria di Luca Guadagnino e il web pare già aver assorbito i toni cupi e angoscianti di una pellicola destinata a infestare i nostri incubi. Un mese fa il CinemaCon di Las Vegas veniva letteralmente sconvolto dalla proiezione di alcuni minuti di questo “non remake” tanto spaventoso quanto chiacchierato; e oggi, cominciamo a capirne il perché di un simile clamore. Interamente giocato ...

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

