Dal 13 al 26 agosto la quinta edizione del festival teatrale ' Basta che siate giovani

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con l’uomo, ma questi minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole tornare a Parigi e Leandro le dice di fermarsi in calle Acacias finché non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre ha fatto una donazione al ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 5 all’11 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018: Carmelo non concede a Severo il permesso per far visita in carcere a Venancia, temendo che la donna possa provocarlo a tal punto da scatenare in lui una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda di essere un sacerdote ed è convinto, al contrario, di avere avuto una relazione passionale con Francisca (tanto che appena la incontra la ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate Dal 5 all’11 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018: Xenia va in incognito a trovare il figlio Boris in ospedale. Intanto Nils e Tina approfittano di una cenetta romantica per favorire un idillio tra Paul e Romy. Werner organizza un viaggio in Tanzania con Charlotte, che è raggiante di felicità. Natascha, avendo fatto cadere accidentalmente la famosa ala (da cui purtroppo si è staccato un frammento), ha ...

Nuoto - Europei 2018 a Glasgow Dal 3 al 9 agosto : programma completo e orario diretta TV : Gli appassionati di Nuoto non potranno perdersi i Campionati Europei di Nuoto 2018, in programma a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 9 agosto: si tratta della rassegna più importante, con l’Italia che scenderà in vasca, auguriamocelo, da protagonista, a caccia di medaglie. Europei Nuoto 2018 dal 3 al 9 agosto: il programma completo delle gare e gli orari diretta TV Le premesse ci sono tutte, a cominciare dai nostri fiori ...

Villa Ada-Roma incontro il mondo : Il programma Dal 30 luglio al 5 agosto : Roma – Un viaggio musicale nel mondo tra Asia, Stati Uniti e Italia l’ultima settimana di concerti a Villa Ada – Roma incontra il mondo. Si inizia lunedì 30 luglio con il multietnico ensemble musicale Med Free Orkesta; martedì dall’Asia centrale arrivano le melodie antiche degli Huur Huun Tu e dagli Usa mercoledì 1 agosto i portabandiera musicali del movimento cyberpunk i Ministry. Si continua il 2 agosto con Stefani Saletti e la ...

Verbania Street Art. Appuntamento finale venerdì 3 agosto a Pallanza; nelle vie e piazze Dalle ore 18.30 tanta musica - ristoranti diffusi - ... : ... ristoranti diffusi, artisti di strada, angolo bimbi, spettacoli di magia e altri momenti di intrattenimento . Soddisfatta per questo risultato la Pro Loco, che con Comune e Associazione Commercianti ...

Mattinata Festival 2018 : Dal 1 agosto tre giorni di grandi eventi in musica - organizzati Dal MAD : Poso è un incredibile talento del jazz internazionale, soul e afro-latino, polistrumentista, virtuoso delle percussioni e compositore apprezzato in tutto il mondo per la sua musica incredibilmente ...

Mottola - Taranto - - Dall'1 al 6 agosto - torna la Festa della Pizza. : Spettacoli e proposte di intrattenimento diversificate per ogni serata, con nomi di spessore, sotto la direzione artistica affidata ad Alessandro Napolitano, docente presso l'Accademia dei Due Mari ...

European Championships 2018 - il calendario e le date. Programma - orari e tv. Delirio Dal 2 al 12 agosto : Ad avere accettato la sfida degli European Championships sono stati atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica , cioè gli sport di classe A alle Olimpiadi, ma anche ciclismo , in tutte le sue ...

European Championships 2018 - il calendario e le date. Programma - orari e tv. Delirio Dal 2 al 12 agosto : Gli European Championships 2018 si disputeranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania). Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Un esperimento ambizioso che intende concentrare l’attenzione mediatica su diversi sport in dodici giorni di gare ...

Mottola : festa della pizza - Dall'1 al 6 agosto Stamani conferenza stampa di presentazione : Spettacoli e proposte di intrattenimento diversificate per ogni serata, con nomi di spessore, sotto la direzione artistica affidata ad Alessandro Napolitano, docente presso l'Accademia dei Due Mari ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane Dal 30 luglio al 3 agosto : anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 Ultima settimana in compagnia di Beautiful su Canale 5. La soap va in vacanza da venerdì 3 agosto per poi tornare in onda lunedì 20 agosto. Uno stop di ben due settimane che allungherà ancora di più il divario tra le puntate […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 30 luglio al 3 agosto proviene da Gossip e Tv.

Una Vita : puntate Dal 30 luglio al 3 agosto e trame spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira lascia Acacias 38? Il destino avverso continuerà a dividere una delle coppie di Una Vita. Nelle puntate spagnole della telenovelas Elvira e Simon dopo mille peripezie decideranno di fuggire insieme e sposarsi in segreto, lontano da tutti. Arturo però riuscirà con un tranello a dividere, forse per sempre, i due innamorati. Dopo aver appreso del piano della figlia e del maggiordomo, il colonnello deciderà ...

I market mover della settimana - Dal 30 luglio al 3 agosto 2018 - : Banche centrali protagoniste nella settimana. L'appuntamento principale della settimana è in programma mercoledì 1° agosto quando la FED comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. ...