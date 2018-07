corrieredellosport

: Daisy: Egonu, non parlerei di razzismo - Piemonte - Ansa_Piemonte : Daisy: Egonu, non parlerei di razzismo - Piemonte - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Daisy: Egonu, non parlerei di razzismo -

(Di martedì 31 luglio 2018) Viviamo in un questo mondo composto anche da brutte persone, per fortuna è solo una piccola parte. Bisogna guardare il lato positivo e fare sì che queste cose non ci buttino giù". "Se mi è successo ...