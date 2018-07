Daisy | Di Maio | imbecilli | presto in galeraAvvenire | clima xenofobo | Salvini pesi parole

Daisy Osakue - Cei : “C’è clima xenofobo - ministro Salvini pesi le parole”. Di Maio : “Criminali - ma non strumentalizzare” : All’indomani dell’aggressione subita dall’atleta azzurra di origini nigeriane Daisy Osakue, i vescovi prendono una posizione netta sui casi di violenza avvenuti nelle ultime settimane ai danni di immigrati e cittadini di colore e invitano il governo a non esasperare i toni. “Gli episodi, che hanno di mira lo straniero in quanto tale, non possono essere in alcun modo giustificati né consentono alcuna sottovalutazione – ha ...

Di Maio sul caso Daisy : "Imbecilli e criminali". E Grillo attacca i media : "Ci portano verso baratro" : Per i responsabili degli attacchi a persone di colore il vicepremier Luigi Di Maio ha due aggettivi: imbecilli e criminali. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spera che "li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito a nostra atleta azzurra Daisy Osakue". Il leader pentastellato ribadisce poi una linea a difesa del capo del Carroccio e respinge al mittente le accuse secondo le quali il governo ...

Daisy - Di Maio : "Imbecilli e criminali - presto in galera" : Ventiquattro ore dopo dal vicepremier del M5s arriva la condanna dell'aggressione subita dall'atleta azzurra a Moncalieri. Salvini insiste: nessuna emergenza razzismo, ma il presidente dei vescovi italiani mette in guardia dal rischio del ritorno della xenofobia.

Daisy Osakue - Spadafora : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Di Maio : “Il tema c’è - ma non si usi contro il governo” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma la linea del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

Di Maio : su Daisy non strumentalizzare : 19.33 "Il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni politiche". Lo sottolinea il vicepremier Di Maio in merito all'aggressione di Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane alla quale esprime solidarietà. "Se si usano questi episodi per andare contro il governo - prosegue - non si sta affrontando culturalmente il problema del razzismo". Comunque, dice Di Maio, "la novità è che episodi del genere facciano notizia, ...