Daisy | Di Maio | Imbecilli e criminali | presto in galera

Daisy Osakue - Spadafora : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Di Maio : “Il tema c’è - ma non si usi contro il governo” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma la linea del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

