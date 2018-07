Daisy | Cei | “Clima xenofobo | Salvini pesi le parole” Di Maio | “Criminali | ma non

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) All’indomani dell’aggressione subita dall’atleta azzurra di origini nigerianeOsakue, i vescovi prendono una posizione netta sui casi di violenza avvenuti nelle ultime settimane ai danni di immigrati e cittadini di colore e invitano il governo a non esasperare i toni. “Gli episodi, che hanno di mira lo straniero in quanto tale, non possono essere in alcun modo giustificati né consentono alcuna sottovalutazione – ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana a La Repubblica – il razzismo è malattia endemica. “Sullo straniero – ha aggiunto – si scarica l’insoddisfazione per problemi che hanno altra natura e che facciamo fatica ad affrontare. Per questo, se non stiamo attenti, tutti rischiamo di diventare razzisti”. “Anni di pensieri cattivi e di parole e propagande dure, di crescenti ...