Cristiano Ronaldo sui social accanto ai nuovi compagni | raggiunti più di 3 milioni di

(Di martedì 31 luglio 2018)a Dybala ed Higuain dopo un duro allenamento, il fenomeno portoghese pubblica la foto con isuipubblica una foto su Instagram in mezzo ai suoie in poco più di un’ora colleziona più di 3di like. Cifre da record quelle raggiunte dai postdi CR7 che alla Juventus sta riscuotendo particolare successo per ogni cosa che fa. Oggi il primo allenamento sul campo alla Continassa, in cui si è affiancato (come nella foto) a Dybala, Higuain, Douglas Costa e gli altri. “Primo allenamento duro. Lavoro fatto!”, ha scrittoa didascalia della foto. L'articolosuiaipiù di 3di like in un’ora! SPORTFAIR.