Cristiana Dell’Anna | «Prima la luna di miele | poi mi sposo»

(Di martedì 31 luglio 2018) L’amore secondo. «È qualcosa di profondo, rimanda all’immagine di un pozzo. Non riesci a vederne il fondo, ma sai che lì ci sono delle forze che agiscono, in positivo e in negativo. E quelle positive ti spingono verso la persona che sembra fatta apposta per te». E ancora, sostiene: «Platone diceva che l’amore è indicibile. Io aggiungo che non ti fa perdere solo la testa, sai che c’è una parte di te, quella appunto più profonda, che ti guida fin lì». Trentatré anni, napoletana, un passato a Un posto al sole, un presente da donna di punta di Gomorra (è Patrizia Santoro, donna calcolatrice e senza scrupoli),non conosce mezze misure quando parla di sentimenti, né quando li vive. La dimostrazione? A sorpresa, sta per andare a nozze. Losi chiama Emanuele, non fa («fortunatamente») l’attore, l’ha conosciuto dieci mesi fa. «Se capisci che è quello giusto, ...