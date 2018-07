Crepet scambia Borgonovo per un politico della Lega e sbotta | “Giovanotto | non mi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra lo psichiatra Paoloe il vicedirettore de La Verità, Francesco, sulla emergenza sicurezza e razzismo in Italia.esordisce: “La gente non ha paura perchè è scema, fuori di testa, ignorante o razzista, ma ha paura perché in Italia c’è una situazione fuori controllo. Però prendiamo dei casi che sono perlomeno ambigui come quello di Daisy e quello di Aprilia. Prima si parla del marocchino 43enne che viene ucciso a pugni e dopo si scopre che questo signore aveva uno zaino pieno di attrezzi da scasso. Nessuno ha il diritto di uccidere questa persona” – continua – “anche se è un ladro e commette dei furti, ma è evidente che ci sia una situazione fuori controllo. E quello non è razzismo. Prima e adesso l’unica narrazione è: ci sono persone che fuggono dalla guerra e bisogna accoglierle. Chiunque osi alzare il dito e ...