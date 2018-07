Crash Bandicoot N Sane Trilogy continua a dominare in UK

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy in testa nella classifica UK per la quarta settimana consecutiva : Sembra proprio che l'uscita di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch, Xbox One e PC abbia giovato alle vendite della collection, il titolo occupa la seconda posizione nella classifica software italiana, mentre nel Regno Unito ha conquistato nuovamente la vetta per la quarta settimana consecutiva.Il podio viene chiuso da LEGO Gli Incredibili e Sea of Thieves, mentre Sonic Mania Plus ha debuttato al quinto posto.Gli ultimi dati ...

FIFA 18 in testa nella classifica software italiana - seguono Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Mario Tennis Aces : I Mondiali di calcio di Russia sono ormai conclusi ma, a quanto pare, i tantissimi appassionati e giocatori italiani sono ancora impegnati con FIFA 18, il titolo sportivo di EA, infatti, è in vetta nella classifica software italiana relativa alla week 28 del 2018.A chiudere il podio, questa settimana troviamo altri due giochi di notevole peso, ovvero Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, da poco disponibile anche su Switch, Xbox One e PC, e Mario ...

Crash Bandicoot Nsane Trilogy recensione Nintendo Switch - il marsupiale torna sulla scena un anno dopo : Di prodotti iconici l'universo Playstation ne ha sfornati numerosi nel corso del tempo, sebbene uno di quelli maggiormente riconoscibili - nonché uno dei primi a palesarsi e a imporsi sulla scena videoludica – sia senza ombra di dubbio Crash Bandicoot. Il particolarissimo personaggio partorito dal genio dei ragazzi di Naughty Dog conquistò da subito l'utenza Sony nel lontano 1996, con gli anni successivi che hanno permesso ai giocatori di ...

FIFA 18 in testa nella classifica software italiana. Chiudono il podio Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Mario Tennis Aces : A quanto pare, sembra continuare "l'effetto Mondiali di Russia 2018". Anche questa settimana l'apprezzato titolo calcistico di EA, FIFA 18, si ritrova davanti a tutti nella classifica software italiana.Alle sue spalle, Chiudono il podio Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, fresco di uscita su Nintendo Switch, PC e Xbox One, e Mario Tennis Aces.Vediamo qui di seguito le classifiche relative alla week 26 del 2018 nel dettaglio:Read more…

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy riconquista la testa della classifica in UK dopo l'arrivo su Switch - Xbox One e PC : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy torna a comandare la classifica software del Regno Unito a distanza di un anno, quando il titolo riscosse moltissimo successo con la sua pubblicazione su PS4.A quanto pare, la versione rimasterizzata di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped sta riscuotendo consensi anche su altre piattaforme: il recente arrivo della raccolta su Nintendo Switch, Xbox One e PC, avrebbe ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - recensione comparativa : Crash è stato per molti anni una delle icone indiscusse di Play Station. L'inossidabile mascotte ha sempre avuto un posto speciale nei cuori di tutti gli appassionati che hanno vissuto la magica era videoludica di fine anni Novanta. Così, un po' per deliziare i fan di vecchia data e un po' per dare modo a chi non li avesse giocati di recuperare delle pietre miliari del platforming tridimensionale, il colosso giapponese ha fatto uscire sulla ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : Recensione - Trailer e Gameplay : Correva l’anno 1996 quando Crash Bandicoot fece il suo esordio su PSX (Playstation), seguito negli anni successivi da ulteriori 2 capitoli e vari spinoff. Dopo aver stressato Activision (nuova proprietaria del franchise) per riportare alla luce uno dei giochi più amati, i giocatori sono stati finalmente accontentati lo scorso anno con l‘N.Sane Trilogy su PS4. A distanza di un anno Crash Bandicoot N. Sane Trilogy approda ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è ora disponibile su Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il classico Sony Crash Bandicoot è oggi sbarcato, nella sua versione restaurata, su console Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma vediamo i dettagli con il comunicato stampa Activision, fautori della remaster:"A partire da oggi, gli appassionati di Crash Bandicoot™ potranno rivivere i mitici anni '90 con il lancio di Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy su Xbox One, Nintendo Switch TM e PC via Steam. L'arrivo di Crash Bandicoot™ N. ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy disponibile al download per Xbox One : Dopo un anno di distanza dalla pubblicazione per PlayStation 4 come titolo in esclusiva temporanea, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sbarca quest’oggi anche per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Si tratta di un gioco a piattaforme sviluppato dalla software house Vicarious Visions e pubblicato da Activision che contiene i remake in alta definizione dei primi e storici tre capitoli della serie ovvero Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: ...

Alle 21 in diretta con Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy all'interno di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di tornare a parlare di un gioco che si è già dimostrato un successo su PS4: Crash Bandicoot: N. Sane TrilogyMa perché giocare al ritorno in grande stile del peramele? Semplice: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per arrivare su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Il mese scorso abbiamo scoperto che la versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe stata lanciata alla fine di giugno. Ora che la data dista pochissimi giorni, ecco che l'editore Activision e lo sviluppatore Toys of Bob hanno rilasciato un trailer nuovo di zecca per celebrare questa occasione.Come riporta Dualshockers, nonostante si tratti di un breve filamto, il trailer ci permette di dare uno sguardo a vari spezzoni di gameplay ...

Un solo ingegnere porta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch : Vicarious Visions è il responsabile della conversione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch, e l'ultima dichiarazione dello studio è piuttosto interessante.Come riporta MyNintendonews, il port per la console ibrida di Nintendo del classico PlayStation è opera di un solo ingegnere. Negli studi di Vicarious Visions infatti, durante un lungo fine settimana di lavoro, un solo sviluppatore si è cimentato nel port convertendo il primo ...