Costacurta | “i club puntino sui giovani”

calcioweb.eu

: Costacurta esalta la Juve: «Club illuminato sulle Squadre B. Ronaldo farà bene al nostro calcio» - junews24com : Costacurta esalta la Juve: «Club illuminato sulle Squadre B. Ronaldo farà bene al nostro calcio» - ParmaLiveTweet : Costacurta: 'Seconde squadre, non è un flop. Ora i nostri club devono avere il coraggio di puntare sui giovani': In… -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Festeggio sei mesi esatti da vice commissario della Figc domani: abbiamo fatto tanto e credo bene. La finale dell’Europeo Under 19 raggiunta dalla nostra Nazionale e’ l’ultimo picco. Prima c’era stata l’Under 17, sconfitta anche lei in finale. Ai punti siamo la Nazionale migliore. Non abbiamo vinto, ma i risultati sono radici forti per il futuro”. E’ il pensiero di Alessandro, intervistato dal “Corriere della Sera”. “L’Under 19 lascia un’eredita’ pesante, ora i nostridevono avere il coraggio di puntare sui ragazzi: fateli giocare. Il Portogallo era piu’ esperto, molti hanno spazio nelle seconde squadre o ineuropei. Il campionato Primavera non basta. Le malizie le impari in serie C e in B contro gente che a un ragazzino gliela fa sudare. Esci piu’ scafato da certe ...