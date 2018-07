Costa Smeralda | la trappola delle secche per i grandi yacht

Emergenza abbandoni senza tregua in Costa Smeralda : 700 cani e 230 gatti ospitati nel Rifugio “I Fratelli Minori” di Olbia : Alcuni hanno una fine già segnata, come Tyson, ribattezzato Angiolino, un rottweiler trovato abbandonato in un giardino privato, legato a una catena. I volontari dopo averlo liberato l’hanno portato al Rifugio in stato comatoso e con febbre a 40°, ridotto a pelle e ossa, pieno di piaghe e disidratato. Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli sforzi fatti per tenerlo in vita sono stati inutili e il maestoso gigante dagli occhi di topazio ...

Parte domani dalla Costa Smeralda il tour europeo di Jason Derulo - re del rhythm and blues : Con il grande concerto di Jason Derulo a Cala di Volpe in Costa Smeralda si apre domani 29 luglio il tour europeo dell'artista. La star del rhythm and blues, cantautore e ballerino statunitense, ...

Da Napoli alla Costa Smeralda - venditore ambulante di cocco violenta 30enne in auto : È stato trasferito nel carcere di Lanuse, il 30enne napoletano arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver violentato una studentessa toscana in vacanza in Sardegna. Nell'incidente probatorio ...

Uccisa a calci e pugni in Costa Smeralda : due arresti/ Ultime notizie : disposte perizie - attesa autopsia : Sassari, marocchina massacrata di botte e Uccisa. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:25:00 GMT)

34ENNE MAROCCHINA MASSACRATA DI BOTTE E UCCISA IN Costa SMERALDA/ Uno degli arrestati "sconvolto e disperato" : Sassari, MAROCCHINA MASSACRATA di BOTTE e UCCISA. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Costa Smeralda - marocchina 34enne ammazzata di botte/ Uno degli arrestati si difende : lite per gelosia? : Sassari, marocchina massacrata di botte e uccisa. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Costa Smeralda - MAROCCHINA 34ENNE AMMAZZATA DI BOTTE/ Uno dei 2 arrestati : “ho tentato di difenderla” : Sassari, MAROCCHINA massacrata di BOTTE e uccisa. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda/ Ultime notizie : 34enne assassinata per gelosia dopo festino : Sassari, marocchina Massacrata di botte e uccisa. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Costa Smeralda - marocchina massacrata di botte e uccisa durante un festino : Due suoi connazionali, Jalal Hassissou, 40 anni, e Soufyane El Khadar, 36 anni, si trovano in stato di fermo nel carcere di Nuchis

Massacrata di botte e uccisa dopo un festino in Costa Smeralda : le ultime notizie - Ultime Notizie Flash : Massacrata di botte e uccisa dopo un festino in Costa Smeralda: le Ultime Notizie. dopo il ricovero in ospedale la donna è deceduta

Massacrata e uccisa una donna in Costa Smeralda : fermate due persone - : La vittima, residente ad Arzachena, è stata ripetutamente colpita durante un festino a base di droga e alcol. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due uomini, che sono stati trasferiti nel ...

Massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda : L'omicidio probabilmente durante un festino a base di droga e alcol. La vittima è una donna marocchina di 34 anni, fermati due connazionali

Massacrata e uccisa una donna in Costa Smeralda : fermate due persone : Massacrata e uccisa una donna in Costa Smeralda: fermate due persone La vittima, residente ad Arzachena, è stata ripetutamente colpita durante un festino a base di droga e alcol. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due uomini, che sono stati trasferiti nel carcere di Nuchis, a Tempio ...

Costa Smeralda - donna di 34 anni picchiata e uccisa durante un festino : Zeneb Badid, una donna di 34 anni marocchina, è stata uccisa a calci e pugni in una casa sulle colline di Baja Sardinia, vicino ad Arzachena. I suoi presunti aggressori, connazionali della vittima, sono già finiti in manette con l'accusa di omicidio aggravato per futili motivi, in concorso tra loro.Continua a leggere