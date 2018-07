Costa d' Avorio | un paese minacciato dalle baby-gang

Moussà Kouyaté - in fuga dalla Costa D'Avorio - diventa ballerino in Italia : "Non ho più sogni nel cassetto - vorrei solo rivedere mia mamma" : La fuga disperata dalla Costa D'Avorio, la schiavitù in Libia, e finalmente l'arrivo a Catania e il sogno del ballo come professione: questa è la storia di Moussà Kouyaté, ragazzo di 17 anni che oggi, rifugiato politico nel nostro paese dopo tante sofferenze, ha intrapreso la carriera di ballerino. Il ragazzo debutterà con l'Inferno di Dante alle gole di Alcantara, nei pressi di Taormina, sotto la guida dei ...

Costa d'Avorio - un paese in crescita - fragile e ambizioso : Tutto ciò non ha, ancora, una sufficiente ricaduta sull'economia reale. Non vi è solo un problema di 'economia inclusiva', vi sono anche questioni più di natura politica che fanno sì che la sfida sia ...

Clima - dalla Costa d’Avorio l’ambizione della società africana : di Jacopo Bencini Abidjan, Costa d’Avorio – Si è concluso il 29 giugno il vertice degli attori Climatici non statali e substatali africani, riuniti nella capitale economica ivoriana dall’associazione francese Climate chance. Per due giorni, centinaia di rappresentanti di istituzioni locali, imprese, associazioni, ong ambientali, dei popoli indigeni e del mondo della ricerca di tutto il continente – nonostante una chiara maggioranza ...

Costa d’Avorio - un nuovo fondo per finanziare scienza - tecnologia e innovazione : È stato creato in Costa d’Avorio il fondo per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (FONSI) finalizzato all’erogazione di finanziamenti per la ricerca scientifica. Lo ha annunciato mercoledì a Yamoussoukro il ministro ivoriano della Comunicazione e portavoce del governo, Bruno Nabagné Koné. Questo fondo, frutto di un partenariato scientifico fra la Costa d’Avorio e la Svizzera, rientra nell’attuazione del ...

Costa d'Avorio - un nuovo fondo per finanziare scienza - tecnologia e innovazione - : stato creato in Costa d'Avorio il fondo per la scienza, la tecnologia e l'innovazione , FONSI, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per la ricerca scientifica. Lo ha annunciato mercoledì a Yamoussoukro il ministro ivoriano della ...

Emergenza inondazioni in Costa d’Avorio : il governo stanzia budget di 3 milioni di euro : In risposta all’Emergenza causata dalle inondazioni in Costa d’Avorio, il governo ha annunciato lo stanziamento di un budget di due miliardi di franchi Cfa (pari a circa tre milioni di euro): il maltempo ha colpito soprattutto il sud del Paese, provocando la morte di almeno 20 persone. Ieri il presidente ivoriano Alassane Ouattara aveva annunciato “misure immediate” in risposta alle inondazioni. La città di Abidjan è ...

Inondazioni in Costa d’Avorio : almeno 20 vittime - atteso nuovo peggioramento meteo : 1/5 ...

Piogge torrenziali in Costa d’Avorio : almeno 15 morti - centinaia gli evacuati [GALLERY] : 1/5 ...