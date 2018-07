Così l' Italia dei regressi rema contro se stessa

Notte Bianca del Cibo Italiano : il 4 agosto si festeggia Così : Una serata intera in cui mangiare, bere benissimo, conoscere i luoghi dove si produce una delle grandi ricchezza del nostro paese: si potrà fare questo e tanto altro in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano. Prima edizione dell’evento, nato questo che è l’anno dedicato al Cibo Italiano, si festeggerà il 4 agosto non a caso: in questa giorno, nel 1820, è nato Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte del ...

Choc nell’ospedale italiano : mancano medici e materiale - pazienti curati Così : Questo è il classico caso in cui se non ci fossero le foto e la testimonianza di un medico verrebbe subito da pensare a una bufala, una fake news. Perché sembra davvero incredibile quello che sta succedendo in un ospedale italiano e invece, purtroppo, è tutto vero. Siamo al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria e non ci sono né personale sufficiente né materiale a disposizione per curare i pazienti. Nello specifico ...

Italia Under 19 - Plizzari : "Sconfitta immeritata - abbiamo due palle Così" : La rabbia e l'orgoglio. La rabbia per una coppa accarezzata e sfumata sul più bello, l'orgoglio per aver fatto parte di un gruppo che ha "dimostrato che cogl... ha sotto". Alessandro Plizzari saluta l'...

L'Italia e gli F35 nel menu della Casa Bianca. Così Conte rassicurerà Trump : "Qualsiasi valutazione politica, malgrado le nostre perplessità siano tutt'oggi persistenti, rischierebbe di apparire superficiale, approssimativa e incauta". Ha risposto infatti Così il ministro ...

Atletica - Europei 2018 : Italia - staffette mai Così competitive. Tortu e Grenot trascinatori. E verso le Olimpiadi 2020… : L’Italia potrà contare su delle ottime carte da medaglia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale si presenta con delle moderate ambizioni nella capitale tedesca al termine di una stagione che ci ha regalato qualche bella soddisfazione come il 9.99 corso da Filippo Tortu e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara. Proprio il brianzolo e la veneta saranno le nostre punte di diamante, ...

Juventus - Emre Can : 'CR7 in Italia? Gli altri club non sono Così felici' : Su CR7 , Emre Can dice: ' Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo , forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. ...

Incendi - un disastro Così può accadere anche in Italia : Prevenzione e collaborazione interforze: così in Italia si cerca di contrastare gli Incendi. anche se un caso simile a quello greco non si può escludere' spiega Luigi D'Angelo, direttore Ufficio ...

Luglio '93 - viale Isonzo - Milano : Così (in segreto) nasceva Forza Italia : Venticinque anni fa, in piena Tangentopoli, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri creavano il loro nuovo partito. Ma solo sei mesi dopo il Cavaliere sarebbe "sceso in campo" pubblicamente. Ecco la storia di quei giorni Il mistero mai risolto della Falange Armata dietro le bombe del '93" Raul Gardini, spuntano le carte segrete" Dieci anni, mille bugie "

Pentathlon - Europei 2018 : Italia - Così non va. Che regresso da Rio 2016 - azzurri sempre comprimari : Finora la stagione del Pentathlon moderno per l’Italia è stata deludente: nelle prove individuali (specialità olimpiche) è arrivato solo un podio in Coppa del Mondo per mano della solita Alice Sotero. Per il resto è stato buio pesto: a confermare questa tradizione negativa gli Europei senior conclusi oggi in Ungheria. L’argento odierno della staffetta mista non cancella una rassegna continentale davvero grigia per gli azzurri. Nelle ...

“I miei sintomi”. Così - la vip italiana della tv ha scoperto di avere un tumore : “Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente”, la vip della televisione italiana racconta il calvario del tumore e fa venire i brividi a tutti. Lei è Carlotta Lo Greco, ex attrice di Centovetrine e moglie di Luca Capuano che, dopo l’intervista a Verissimo, ha deciso di raccontare ancora una volta del tumore che ...

Così 4 milioni di italiani taroccano la villeggiatura : Garantito il trasferimento nel paradiso turistico, anche se ti trovi nell'inferno della località più sfigata del mondo. A questo punto cerchiamo di qualcosa delle app magiche a misura di, falsi, vip ...

Angelo - l'agente più anziano d'Italia - compie 100 anni : la Polizia di Stato lo celebra Così : L'uomo più vecchio del mondo ha 121 anni, ma non può , ancora, dimostrarlo A festeggiare con Angelo, infatti, c'erano gli agenti della Questura di Torino , dove l'uomo ha lavorato per oltre 40 anni. ...

Così Salvini cambia - pericolosamente - il ruolo storico dell'Italia : Una politica di potenza commerciale, militare ed energetica che punta a un nuovo ordine mondiale fondato sulla paura. 2, L'Europa è la vittima predestinata di questo impianto. D'altra parte lo ha ...

Gabriele Gravina - l'allarme del big Figc : 'Calcio italiani in fallimento : Così la serie A rischia' : Sei mesi fa Gabriele Gravina correva per la poltrona di presidente Figc. Oggi, con la Federcalcio commissariata, assiste a un'altra estate di crisi e fallimenti , 153 negli ultimi dieci anni, . 'Ma ...