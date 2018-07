Cose da fare a Torino ad agosto | la guida definitiva

Georgette Polizzi sposa Davide Tresse : ‘Per me ha fatto Cose che nessun uomo farebbe’ : Da Temptation Island al matrimonio con il suo Davide passando per la lotta contro la sclerosi multipla e tutto in due anni: questo lo sfortunato tragitto recente di Georgette Polizzi. La designer ha già iniziato le terapie del caso ma ha dovuto fronteggiare anche alcune voci molto antipatiche secondo cui s’era inventata (!) la sua malattia per attirare l’attenzione. Nulla di più falso, naturalmente, e la combattiva Georgette ha ...

La lettera del sindaco di Racale Donato Metallo a Salvini : "Non manderò i vigili a multare i vu cumprà. Hanno Cose più importanti da fare" : "Non manderò i miei vigili a multare i venditori ambulanti, Hanno compiti più importanti. Non li manderò a fare la guerra ai poveri". Inizia così la lettera che Donato Metallo, sindaco di Racale, in provincia di Lecce, invia al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo cittadino del Pd sceglie i social per condividere le sue critiche al decreto che prevede multe salate ai venditori ambulanti in spiaggia.I vigili ...

Cinque Cose che l'Europa deve fare per tornare rilevante : Ma l'Ue è la prima potenza commerciale e la seconda economia del mondo. I 28 hanno la seconda spesa militare mondiale, l'1,5 per cento del Pil, più del bilancio Ue, 0,9%!,. Spendiamo quasi metà degli ...

Pasalic - spero di fare grandi Cose : ANSA, - BERGAMO, 25 LUG - "spero di poter fare grandi cose per l'Atalanta, ho ricevuto molti messaggi sui social media dai tifosi e farò di tutto per ripagarli". Mario Pasalic affida al sito ufficiale ...

Marchionne : i valori trasmessi dalla mia terra ? Tenacia e orgoglio di fare le Cose bene : Ne ho conosciuti tanti in giro per il mondo, in questi anni". E ricordava - con orgoglio e un pizzico di commozione - che: "Uno degli incontri che mi è rimasto più impresso è stato a Detroit, tre ...

Galateo da spiaggia per lui : 10 Cose da fare - o da non fare - : I fantasmini che escono dalle scarpe sono uno degli spettacoli meno entusiasmanti dell'estate. Per rimediare a questo piccolo dramma, basta scegliere modelli molto scollati e con listini di silicone ...

7 Cose che potete fare (solo) durante i 20 anni : Molti sostengono che si dovrebbe provare a vivere la vita senza rimpianti. Più facile a dirsi che a farsi, ma avete più controllo di quanto credete sulla vostra vita. Certo, non potete decidere quando vi imbatterete nella vostra anima gemella o capire appieno che tipo di piano l’universo ha in serbo per voi. Ma una delle verità più vere di sempre è che quando vi troverete di fronte a più possibilità o a un bivio, tutto dipende solo e ...

FCA/ Da Manley e CR7 : le Cose giuste che Jaki Elkann ha fatto e deve fare : La scelta di Manley come nuovo capo di Fca, da parte di Jaki Elkann, appare corretta come quella di chiamare CR7 alla Juventus. Ora sono attese altre decisioni: pro-Italia. NICOLA BERTI (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:02:00 GMT)NOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. BertiFINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s (e Pil all'Italia), int. a M. Fortis

F1 – Arrivabene fa chiarezza ad Hockenheim : “ho letto tante Cose - ho una richiesta da fare” : Maurizio Arrivabene, i rumors sui cambiamenti in Ferrari e le responsabilità in pista e fuori: le parole del team principal della rossa a pochi minuti dal Gp di Germania Giornata importantissima, oggi, e ricca di emozioni, per la Ferrari ad Hockenheim: dopo i cambi al vertice di FCA e di Ferrari, per l’aggravarsi delle condizioni di Sergio Marchionne, operato a fine giugno alla spalla destra, Vettel e Raikkonen correranno il Gp di ...

Frigo smart - 10 Cose utili che puoi fare in cucina : Raramente ci limitiamo a pensare ad uno smartphone come un dispositivo che possa fare telefonate: quando cerchiamo un nuovo telefono la ricezione dovrebbe essere una delle prime caratteristiche da tenere sott’occhio e invece ci impuntiamo sul design, sulla risoluzione del display e sulla bontà delle fotocamere. Questo perché la ricerca e lo sviluppo dell’elettronica di consumo ha aperto le porte a dispositivi davvero multitasking e ...

Carlo Conti/ "Io e la mia famiglia? Facciamo Cose semplicissime - come andare a fare la spesa tutti insieme" : Lontano dal piccolo schermo, Carlo Conti racconta le sue vacanze con il piccolo Matteo: dalla prossima stagione, tornerà in tv con Tale e Quale show, ma per il momento....(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:11:00 GMT)

Cose belle da fare ora che il Foglio chiude : Cose belle da fare ora che il Foglio chiude. Arriva, prima o poi, una mattina così. Senso di smarrimento e insieme di liberazione, ma sarà capitato anche a voi, pure senza Rocco Casalino. Guardi il notes e la bic sulla scrivania, la Lista è l’ancora di salvezza: ecco le Cose che ho sempre voluto far

Napoli - Albiol sicuro : 'Con Ancelotti possiamo fare grandi Cose' : 'Con Ancelotti possiamo fare grandi cose, è tra i tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale, per questo vogliamo lavorare e crescere per mettere in pratica la sua idea di calcio'. Raul ...

10 Cose da fare in un weekend lungo tra Madrid e Barcellona (sì entrambe) : Due è meglio che una. Specie se a separarle c’è un treno di tre ore e a meno di 100 euro. Madrid e Barcellona: le cugine, forse le sorellastre. Sobria e istituzionale la prima, audace e trasgressiva la seconda. Se Madrid è «una donna non troppo bella, senza la quale però non puoi vivere», Barcellona è una signora ciarliera, che «con una mano ti accarezza il viso e con l’altra ti sfila il portafogli». Due città complementari, che visitate ...