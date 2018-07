Reggio Emilia - Corruzione per la cittadinanza : arresti e sequestri : Roma, 31 lug., askanews, - È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, su un presunto sistema di corruzione per l'ottenimento ...

Como : arrestato alto funzionario rumeno condannato per Corruzione : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Era sicuro di essere ormai sfuggito alla vera e propria caccia all’uomo scatenata nei suoi confronti in Romania, dopo aver subito una condanna a cinque anni di detenzione per corruzione, in una vicenda che lo aveva visto coinvolto unitamente a diversi alti funzionari degli organi di governo di quel paese. L’uomo, già presidente dell’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale rumena, ...

Una direttiva europea per i whistleblower? Presto che è tardi - la Corruzione avanza : L'articolo che segue è a cura della Onlus Riparte il futuro. Erano stati più di 5.000 lo scorso anno a partecipare alla consultazione pubblica per chiedere una normativa europea di protezione dei whistleblower. Numeri importanti che forse verranno replicati con la consultazione che si sta chiudendo in queste ore, lanciata dalla Commissione europea dopo la presentazione di una bozza di direttiva in materia ...

Condanna a 10 anni di reclusione per Corruzione per l'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif - InfoOggi.it : Considerata da molti come l'erede politica, ha ricevuto una Condanna a sette anni di carcere e non potrà candidarsi alle elezioni politiche che si terranno fra tre settimane. Fonte immagine: www.

Operazione 'Appalto Amico' : turbativa d'asta e Corruzione - la Guardia di Finanza arresta tre persone : SCALEA , COSENZA, - E' in corso vasta Operazione per reati contro la P.A. della Guardia di Finanza di Scalea coordinata dalla procura della Repubblica di Paola avente ad oggetto l'esecuzione di ...

Messina : arrestato l'ex giudice amministrativo Giuseppe Mineo per l'accusa di Corruzione : Un ex giudice amministrativo è stato arrestato stamattina per l’accusa di corruzione dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Giuseppe Mineo, ex magistrato presso il Consiglio di giustizia amministrativa (Gca) della Regione Siciliana, è rimasto convolto nell’inchiesta sul cosiddetto Sistema Siracusa che a febbraio scorso portò all’arresto di 13 persone presunti membri di un comitato d’affari che secondo la procura di Messina ...

Messina - arrestato per Corruzione ex giudice amministrativo : Palermo, 4 lug. , askanews, La Guardia di Finanza di Messina ha arrestato per corruzione l'ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana Giuseppe Mineo. Il provvedimento è stato ...

Cottarelli : "Senza Monti e la Fornero il rapporto debito-Pil al 145% - per la crescita via burocrazia e lotta a Corruzione" : "Non illudetevi che l'economia crescerà facendo più debiti" dice lo stesso economista. Piuttosto al governo "darei due consigli": andare avanti con le riforme che "servono davvero", cioè "la ...

Venezia - inchiesta per Corruzione in atti giudiziari : magistrati indagati. Ipotesi tentativo di condizionare nomine al Csm : C’è un’inchiesta a Venezia per corruzione in atti giudiziari in cui risultano indagati due magistrati. Cuore dell’indagine il tentativo di condizionare le procedure del Csm per la nomina dei capi degli uffici giudiziari. Partite che di solito si giocano sul filo di uno o due voti. La notizia, rivelata dal Corriere della Sera, arriva nelle pagine di cronache giudiziarie proprio il giorno in cui il ministro della Giustizia, ...

A Roma arrestati per Corruzione 6 agenti della polizia : Roma, 26 giu. , askanews, arrestati a Roma sei agenti della polizia con l'accusa di corruzione. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Squadra Mobile della ...

Roma - arrestati 6 poliziotti per Corruzione : I fermati in totale sono 8 tra cui anche una dipendente della Procura e un pregiudicato - Otto persone, tra cui sei agenti di polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo ...