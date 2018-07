Contraccettivi gratuiti per tutti gli under 24 | svolta in Lombardia

repubblica

(Di martedì 31 luglio 2018) Nella regione un tempo roccaforte di Cl l'emendamento approvato quasi all'unanimità in Consiglio, solo un astenuto. Soddisfatto il Pd: "Contro la diffusione di malattie devastanti come l'HIV e per rendere i giovani più consapevoli delle proprie scelte"