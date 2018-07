“CONTRACCETTIVI GRATIS PER I GIOVANI UNDER24” Lombardia | svolta dopo le polemiche

“CONTRACCETTIVI GRATIS per giovani under24”/ Lombardia - pillola e preservativi ‘liberi’ nei consultori : Svolta Regione Lombardia: "contraccettivi gratis per tutti i giovani under24". Il Pd ottiene via libera con il consigliere Paola Bocci, "pillola e preservativi liberi nei consultori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 19:56:00 GMT)