Continua a crescere l' inflazione in città

Tennis : Matteo Berrettini - l'astro nascente. La testa giusta per Continuare a crescere : Il Tennis è uno sport complicato che richiede tutto: fisico, testa e varietà tecnica. Il signor Berrettini, alto 193 cm, ha molte di queste qualità: un dritto micidiale ed un servizio che nessuno ...

Tennis : Matteo Berrettini - l’astro nascente. La testa giusta per Continuare a crescere : E dopo i trionfi di Fabio Fognini a Bastad (Svezia) e di Marco Cecchinato ad Umago (Croazia), è la volta di Matteo Berrettini a Gstaad (Svizzera). A 22 anni e 3 mesi il giovane Tennista italiano ha completato la sua “Settimana da Dio” aggiudicandosi il primo titolo ATP in carriera, sconfiggendo il numero 17 del mondo Roberto Bautista Agut, senza perdere un set e concedere break, terminando il torneo senza mai aver perso il servizio. ...

Carburanti - spesa Continua a crescere. Italiani spendono troppo. E i petrolieri se la godono : Sale ancora il prezzo di benzina e gasolio: spesa aumentata per le famiglie e andamento mercato auto. La situazione .

Mercato auto : l'Europa Continua a crescere - a giugno +5 - 1%. Vola Jeep : +72% : TORINO - giugno positivo per il Mercato europeo dell'auto. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, sono state 1.618.985, il 5,1% in...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per Continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

USA - Continua a crescere l'indice FED di Richmond : Teleborsa, - l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero cresce per il secondo mese consecutivo dopo il crollo registrato ad aprile. Nel mese di giugno l'indicatore , che sintetizza lo stato ...

USA - Continua a crescere l'indice FED di Richmond : l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero cresce per il secondo mese consecutivo dopo il crollo registrato ad aprile. Nel mese di giugno l'indicatore , che sintetizza lo stato dell'attività ...

Bitcoin Continua a crescere nonostante le critiche : Il ragionamento del banchiere è presto spiegato: l'economia mondiale si è sempre più evoluta con il tempo, passando dalla «fase dell'oro» alla «fase monetaria». Per quale motivo in futuro non ...

Scarto salariale Continua a crescere nelle imprese - Travail.Suisse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Francesco : “felice per il rinnovo - Roma vuole Continuare a crescere” : “L’auspicio della prossima stagione deve essere quello di crescita generale, tecnica, di convinzione, consapevolezza di quello che abbiamo fatto l’anno precedente, senza sedersi sul passato. Volersi migliorare giorno dopo giorno, che non dipende dai calciatori solamente, ma da tutto lo staff compreso me”. Sono i propositi per la stagione che verrà delll’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che ieri ha ...

Di Francesco : “felice per il rinnovo - Roma vuole Continuare a crescere” : “L’auspicio della prossima stagione deve essere quello di crescita generale, tecnica, di convinzione, consapevolezza di quello che abbiamo fatto l’anno precedente, senza sedersi sul passato. Volersi migliorare giorno dopo giorno, che non dipende dai calciatori solamente, ma da tutto lo staff compreso me”. Sono i propositi per la stagione che verrà delll’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che ieri ha ...

L'export dell'Italia Continua a crescere. Un report : Tra queste gli investimenti in infrastrutture, soprattutto in ambito portuale, marittimo e del trasporto intermodale, indispensabili per un'economia che basa più del 30% del proprio Pil sulL'export e ...

Elezioni comunali - il M5S arretra ma Di Maio : 'Davide Continua a crescere contro Golia' : Evaporati, irrilevanti, diranno le opposizioni col sorriso. I pentastellati risponderanno invece che alle amministrative come sempre 'dimostriamo una crescita lenta ma costante'. Lo dice il capo ...

La Lega Continua a crescere e sfonda quota 28% - M5S in calo rispetto al 4 marzo : La Lega continua a crescere e tocca quota 28.5%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alle elezioni dello scorso 4 marzo. M5S continua invece a calare e perde 2,7 punti rispetto alle politiche di pochi mesi fa. Per quanto riguarda l'uscita dall'Euro, il 29% degli italiani dichiara di essere favorevole mentre la maggior parte degli elettori preferirebbe rimanere nell'Eurozona.continua a leggere