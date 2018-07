Conte | bene se Praga accogliesse migrante

Tap - Conte : “È strategico - ma incontrerò salentini”. Lezzi : “Bene - cambierà idea”. Sindaco di Melendugno : “M5s ci tradisce” : Da opera inutile a “opera strategica”. La consacrazione del gasdotto Tap ad opera del governo Lega-M5s arriva direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E giunge da Washington, al termine del summit di lunedì con il presidente degli Stati Uniti. Quanto peso abbia in questa parabola la volontà americana è reso chiaro anche dalla scelta delle parole usate da Donald Trump: “Voglio un qualcosa di competitivo e spero che il primo ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Trump a Conte : 'Bene la linea dura dell'Italia su migranti e confini' : Parlando dallo Studio Ovale, il leader Usa ha ringraziato il premier italiano "di essere qui" e ha spiegato che "abbiamo sviluppato un'amicizia nel corso del G7 e di alcune telefonate". "Con Italia ...

Trump a Conte : 'Bene linea dura Italia su migranti e confini' : "Sono molto Contento di quello che sta facendo l'Italia sull'immigrazione e sono d'accordo con la vostra gestione dei confini". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, nel corso del suo ...

Conte a Washington? L'ambasciatore Castellaneta spiega perché andrà bene : Accerchiato da intelligence, politica e mondo mediatico, tutti infuriati per il summit di Helsinki con Vladimir Putin, il presidente americano chiama all'appello il capo dell'unico governo fra i big ...

Migranti : Conte - bene Juncker - importante passo avanti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte postando la risposta del presidente della ...

Conte : bene Juncker sui migranti - altro importante passo avanti : "Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese". Lo scrive su facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aggiunge: "passo dopo passo stiamo ...

Cdp : Conte - su nome riflettiamo bene : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Il problema non è se ci sono divergenze sulle nomine: la CDP è uno strumento chiave per la politica nazionale ha un rilievo strategico e quindi vogliamo meditare bene. Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della cerimonia ...

Cdp : Conte - nomine importanti - dobbiamo rifletterci bene : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il problema non è se ci sono o meno divergenze sulle nomine. Sono nomine importanti, perchè Cassa depositi e prestiti è uno strumento chiave per quanto riguarda la politica nazionale e ha un rilievo strategico. Quindi è ovvio che vogliamo meditare bene sulle nomine e quindi ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Cdp: Conte, ...

Migranti - Di Maio : bene Conte - non si può arretrare : Roma, 14 lug., askanews, - "Sicuramente posizione ferma e decisa da parte dell'Italia" perché "non si può arretrare. Sono Contento che Giuseppe Conte oggi abbia avviato la volontà di dare seguito alle ...