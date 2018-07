Conte : “L’Euro e la presenza dell’Italia nella Nato non sono in discussione” : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i rapporti tra il ministro Tria e il governo sono buoni: "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall'Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose".Continua a leggere

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella Contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Giuseppe Conte e la compagna Olivia : incontri "segreti" nella notte romana : Una cena insieme nella notte romana, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l'intenzione di non dare troppo nell'occhio. E' una storia vissuta con profonda riservatezza quella del...

Migranti - cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte : Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte Jean Claude Juncker ha risposto alle lettere inviate dal premier Conte il 14 e il 17 luglio: “La Commissione continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta l’estate, da un lato per sostenere – entro i limiti del suo mandato – gli sforzi degli […] L'articolo Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier ...

Florenzi Contestato nella prima amichevole della Roma : “togliti la fascia” : Alessandro Florenzi ad un passo dal rinnovo con la Roma, ma nell’amichevole col Latina non sono mancate le contestazioni prima prova soddisfacente a metà per Florenzi: oggi la Roma ha infatti affrontato il Latina per la prima amichevole stagionale, una splendida vittoria, con ben nove reti segnate dai giallorossi, ma il centrocampista 27enne ha dovuto fare i conti con un pubblico… ostile. I tifosi Romanisti, già durante il ...

Viaggio nella Contea bianca più povera degli Stati Uniti. Che ha votato per Donald Trump : Emarginazione, denutrizione: Owsley in Kentucky è il quartiere bianco più misera degli Usa. «Una volta si stava bene: aria pulita, gente per bene». Ora i giovani sono schiavi delle metanfetamine»

Thailandia : un museo nella grotta Tham Luang - racConterà i soccorsi : nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, verrà allestita un’esposizione permanente sulle operazioni di salvataggio dei 12 giovani calciatori e del loro allenatore: la caverna che per 18 giorni ha tenuto il mondo con il fiato sospeso verrà quindi trasformata in una sorta di attrazione turistica nazionale. La grotta, che sorge al confine con il Myanmar vicino al villaggio di Mae Sai, “diventerà un museo vivo per mostrare tutto lo ...

Salvini nella Tendopoli : "Voi sfruttati? Prima gli italiani"/ Video - ministro Contestato da immigrati : Salvini nella Tendopoli: "Voi sfruttati? Prima gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Nomine e concorsi nella sanità : arrestato il presidente della Basilicata Pittella|Live Le frasi : «Dobbiamo acContentare tutti» : Pittella, esponente del Pd, è in carica dal 2013. L’accusa: falso e abuso d’ufficio. Notificata un’altra trentina di misure restrittive nell’ambito di un’indagine sul sistema sanitario lucano

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena inContenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...

Usa - Melania Trump Contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...