Conte a Trump | Aperti al dialogo con Mosca Ma le sanzioni restino

Immigrazione - energia - dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Punti d’intesa anche sull’Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e gli ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Sui migranti l’Ue segua l’Italia»| : Il premier accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia. Il presidente degli Usa: «Sta facendo un lavoro fantastico». Approvata la cabina di regia Italia-Usa per la Libia

Com’è andato l’incontro a Washington tra Trump e Conte : (Foto: Alex Wong/Getty Images) Nella conferenza stampa organizzata alla fine dell’incontro il presidente americano Donald Trump ha parlato di “dialogo strategico” con l’Italia del premier Giuseppe Conte, improntato su cooperazioni che variano dall’energia all’immigrazione, passando dalla questione commerciale, al netto dei dazi che avrebbero toccato l’Italia probabilmente solo di sponda ma ai quali l’Europa si è mostrata pronta a ...

Libia - il “patto” tra Trump e Conte per sfidare Macron : Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia : La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donald Trump e Giuseppe Conte a Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla Libia, a Roma, il prossimo autunno. Trump si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la Libia”, ha ...

Conte incontra Trump - c'è intesa sull'immigrazione : Fin dall'inizio dell'incontro, davanti a fotografi e giornalisti, Trump ha in ogni caso evidenziato il suo apprezzamento per la politica del governo italiano, in particolare sul fronte immigrazione. '...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...