“Confermo | è così” Giulia De Lellis e Andrea Damante | la news circola veloce

(Di martedì 31 luglio 2018)Desono una delle coppie più discusse dell’estate. Dopo la rottura, avvenuta a metà aprile, sembrava che le cose tra i due non dovessero più risolversi. I motivi della separazione non sono mai stati davvero chiari. Inizialmente si era vociferato di presunti tradimenti da parte dinei confronti di, comunque questi non sono mai stati ufficialmente confermati. Poi le foto insieme: prima in Sardegna, poi a Maiorca e infine, negli ultimi giorni, a Catania. Inoltre, come se non bastasse, è intervenuto sulla questione Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e vicino alla coppia, che ha chiarito che la Deè tornata tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne. “sono tornati insieme?”, ha chiesto qualche follower tramite il gioco delle domande su Instagram. “Sì”, ha risposto in modo diretto e coinciso Parpiglia. ...