Confermata la teoria che collega la serie Breaking Bad a The Walking Dead

Confermata la Teoria Generale della Relatività di Einstein - grazie al telescopio Hubble : Non solo è l'ennesima conferma della Teoria della relativita' Generale di Einstein, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta [VIDEO]. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT Very Large Telescope ...

Confermata la Teoria Generale della Relatività di Einstein - grazie al telescopio Hubble : Non solo è l'ennesima conferma della Teoria della Relatività Generale di Einstein, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT (Very Large Telescope) ...

Confermata anche nello Spazio la Teoria della Relatività Generale di Einstein : effettuato il test più preciso fuori dal Sistema Solare : Alcuni astronomi hanno usato lo strumento MUSE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA per effettuare il test più preciso finora della Teoria della Relatività Generale di Einstein al di fuori della Via Lattea. La galassia vicina ESO 325-G004 funge da potente lente gravitazionale, distorcendo la luce che proviene da una galassia distante, nascosta dietro di essa, per creare ...

Universo Marvel : un'importante teoria su Star-Lord è stata finalmente Confermata? - Best Movie : Il post in questione è poi stato successivamente editato togliendo le parole «Mamma di Mantis» e «Scena eliminata» , ma chiaramente, l'immagine ha ormai fatto il giro del mondo, avvalorando la teoria ...