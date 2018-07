Concorsi Pubblici per insegnanti a tempo indeterminato | bando in provincia di Como

Blastingnews

(Di martedì 31 luglio 2018) Tra iperche sono calendarizzati con scadenza nel prossimo mese di agosto, segnaliamo quello indetto dal Comune di Uggiate-Trevano, indi, che ha come fine la selezione di due docenti per la Scuola dell’infanzia nelle strutture gestite dall’amministrazione cittadina. Per coloro che risulteranno idonei o idonee, avendo superato le prove selettive che si terranno in una data ancora da decidere e che verra' resa nota in to sul sito del Comune, ci sara' un contratto di lavoro afull time con inserimento nella categoria economica C1. La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione alla selezione è fissata per il giorno 13 agosto. Concorso perdi scuola dell’infanzia a Uggiate-Trevano: requisiti e titolo di studio I requisiti generali per partecipare a questodi concorso pubblico VIDEO per ...