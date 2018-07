' Con i dazi un danno incalcolabile alla nautica made in Italy'

Immigrazione - energia - dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Punti d’intesa anche sull’Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e gli ...

L'eConomia dell'Africa traballa Con la guerra dei dazi : Un indebolimento degli Stati Uniti e delL'economia cinese produrrebbero conseguenze negative sulle catene di approvvigionamento di tutto il mondo. Tutto questo si tradurrebbe in una crescita globale ...

Immigrazione - dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Forti i punti d’intesa sull’Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e ...

Conte negli Usa per inContrare Trump : Libia e dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

Dazi colpisCono la Coca Cola : prezzi al rialzo negli USA : Le tariffe imposta dall'amministrazione Trump sono in vigore da diverse settimane e ciò fa temere per l' economia globale . Come hanno previsto alcuni economisti la guerra commerciale potrebbe costare di più per i consumatori che si troveranno di fronte a beni che comprano abitualmente come le bibite ...

Conte a Washington inContra Trump : sul tavolo Libia e dazi commerciali : Sono principalmente due i temi sul tavolo nel vertice: la questione Libia e la politica sui dazi. Sul primo punto, Conte punta a ottenere il sostegno di Trump per istituire una 'cabina di regia ...

Effetto dazi - In Cina cresCono i prezzi delle Suv tedesche : Dopo la Tesla, anche altri costruttori hanno ritoccato al rialzo i propri listini cinesi a seguito dell'introduzione dei dazi d'importazione dagli Stati Uniti. Gli incrementi di prezzo di alcune Suv della BMW e della Mercedes-Benz, tuttavia, risultano nettamente inferiori rispetto ai rincari del 20% applicati nelle scorse settimane dalla Casa di Elon Musk su entrambi i modelli della gamma.Le Case copriranno in parte gli aumenti. Per la BMW ...

Patto Conte-Trump su Libia “regia comune Italia-Usa”/ Ultime notizie Washington : “no dazi su aziende italiane” : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:03:00 GMT)

Conte a Trump : «I dazi non tocchino gli interessi delle aziende italiane» : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte vuole assicurarsi che i dazi americani non tocchino gli interessi delle aziende italiane, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Dazi : Conte - non si tocchi agroalimentare : ANSA, - WASHINGTON, 30 LUG - Giuseppe Conte punta ad avere da Trump garanzie che, per quanto riguarda la questione dei Dazi, gli interessi delle aziende italiane non vengano toccati, con particolare ...

ConTE DA TRUMP A WASHINGTON/ Ultime notizie - Nato - dazi e Tap i temi caldi : “Legami profondi” : CONTE da TRUMP a WASHINGTON: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Il premier Conte da Trump : dai dazi ai rapporti Con la Russia - tutti i temi di un’agenda difficile : Con la visita ufficiale alla Casa Bianca di domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si riprende (per un po’) la scena dell’azione di Governo, dopo il consiglio europeo di ormai più di un mese fa. I temi bilaterali sono molti, ma su pochi ci sarà attenzione e probabilmente condivisione: le missioni internazionali militari – Afghanistan su tutte, ma anche Iraq – la stabilizzazione del Mediterraneo, e ...

Birra Glutenberg ritirata dal mercato : troppo alcol/ Lotti Con gradazione alcolica superiore a quanto indicato : Birra Glutenberg ritirata dal mercato: troppo alcol. Ultime notizie, ritirati alcuni Lotti della bevanda per la gradazione alcolica superiore a quanto riportato(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:27:00 GMT)