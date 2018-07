Con accordo Sky - Perform | nei bar tutta la Serie A | la Champions | Premier ed Europa

Retimpresa e Confindustria Russia siglano accordo collaborazione : Roma, 31 lug., askanews, - Retimpresa e Confindustria Russia hanno siglato un accordo di collaborazione per rafforzare la rappresentanza e la promozione del 'brand Italia' sul territorio russo ...

Acquisti online e multe si pagano Con il Bancomat - accordo Con Sia : Pagare gli Acquisti sul web, o le multe, con il Bancomat? Usare questa carta di debito quindi anziché quella di credito o la prepagata per l'ecommerce e le transazioni con la pubblica amministrazione? ...

“COREA DEL NORD PRODUCE NUOVI MISSILI”/ Ultime notizie - intelligence Usa vs Trump per accordo morbido Con Kim : intelligence Usa, "Corea del NORD PRODUCE ancora NUOVI missili intercontinentali". Ultime notizie, nuovo allarme dalla Casa Bianca dopo il vertice Trump-Kim Jong-un(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Piano di impresa Intesa Sanpaolo : firmato accordo Con Banco Alimentare e Farmaceutico : Diecimila pasti al giorno e 3 mila medicinali al mese sono uno degli obiettivi del Piano di impresa 2018-2021, presentato da...

Tiscali - l'accordo Con Fastweb sul 5G mette le ali al titolo : MILANO - Tiscali festeggia a Piazza Affari dove è entrata in asta di volatilità e segnando un balzo teorico fin quasi al +20% collocandosi così al primo posto del listino milanese , segui in diretta , ...

Milan - possibile accordo Con Conte : I rossoneri sembrano aver trovato un primo accordo con l'ex Chelsea, ma il vero ostacolo è la parte economica

Inter : arriva Vrasljko - accordo fatto Con l’Atletico [CIFRE e DETTAGLI] : Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un’intesa verbale con l’Atletico Madrid per il terzino croato: un accordo soltanto da formalizzare con firme e contratti nelle prossime ore. Il giocatore arriverà a Milano in prestito oneroso (da 6,5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni. Il 26enne terzino ex Sassuolo è atteso a Milano nei prossimi ...

Inter - è fatta per Vrsaljko! Accordo Con l'Atletico Madrid - tutti i dettagli : L'Inter è pronta ad abbracciare Sime Vrsaljko. Il club nerazzurro ha trovato l'Accordo con l'Atletico Madrid per il terzino croato fresco vicecampione del mondo : prestito oneroso a 6/6,5 milioni di euro, più contributo di solidarietà, con diritto di riscatto fissato a 17,5 . Affare complessivo da 23 milioni di euro, con il croato da sempre in cima alla ...

Conte si presenta a Trump come l'uomo che può mettere tutti d'accordo : Nel nome del cambiamento, una intesa più che cordiale tra il paese leader dell'Occidente e il Paese senza il quale non si può trovare una soluzione ai problemi del Mediterraneo e del Medioriente. ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il buyout Con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...