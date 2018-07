Compra pagina giornale | no a intolleranza

Razzismo - azienda veneta Compra pagina di quotidiani : “Intolleranti verso l’intolleranza. Ora basta!” : “Intolleranti verso l’intolleranza” si legge a caratteri cubitali a pagina 14 dell’edizione di oggi, 31 luglio, del Corriere della Sera. Non si tratta però del titolo di un articolo su uno dei recenti episodi di Razzismo, ma di una pagina pubblicitaria. Infatti, in seguito alla notizia dell’aggressione all’atleta della nazionale italiana Daisy Osakue, l’azienda vinicola veneta Astoria Wines – ...

Compra una pagina per protesta contro l’Italexit : «Io - assunto da Paolo Savona» : «Ho dei nipoti argentini. Dopo il default del loro Paese nel 2001, se ne andarono a New York. Una volta presero un taxi, ma dopo pochi metri vennero fatti scendere: il tassista aveva investito i suoi risparmi in Bond argentini, perdendo tutti i suoi soldi. Non voleva avere a bordo gente che non onorava i propri debiti. Ecco, io non voglio che un giorno i miei figli subiscano lo stesso trattamento». È nato sulla base di un ricordo, uno dei più ...

Imprenditore Compra una pagina di Repubblica per contestare Salvini e Di Maio : L'Imprenditore Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli e presidente di Neos, ha pubblicato una lettera a pagamento su Repubblica indirizzata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini chiedendo ai due leader se abbiano mai davvero spiegato ai propri elettori che cosa potrebbe provocare al Belpaese un'eventuale uscita dell'Italia dall'Euro.Continua a leggere

