COMPITI DELLE VACANZE La verità di un avvocato vale più dei dati pro-abolizione

A Buccinasco niente COMPITI per le vacanze. Il messaggio delle maestre : ''Per evitare inutili incubi'' : La scelta delle insegnanti di una terza elementare della scuola Primo maggio di Buccinasco sembra un miraggio, ma per il preside dell'Istituto: "Non è una scelta rara e dipende da come ha lavorato la singola classe"

I COMPITI DELLE vacanze si copiano e allora i prof diventano "creativi" : ecco come cambiano : Alcuni docenti hanno scelto di assegnare compiti ‘"alternativi" tra musica, serie tv, scrittura e fai-da-te

Panico da COMPITI DELLE vacanze? Basta trasformarli in un gioco divertente! : La fine dell’anno scolastico, per gli alunni, è sempre fonte di grandissima felicità. Con tutta l’estate davanti, è difficile pensare a qualcosa che non siano le vacanze e il puro divertimento. Tuttavia, qualcosa incombe sui ragazzi, dalle elementari alle superiori: sono i tanto temuti compiti estivi, una realtà che prima o poi dovranno affrontare. Sulla questione dei compiti per le vacanze, il dibattito si apre ogni anno. Sono ...

Estate - il pediatra : vietati COMPITI DELLE vacanze - sì a corsi di nuoto : Mentre i giorni di scuola sono agli sgoccioli, si rinnova l’appello a maestri e professori: “Bambini e adolescenti non devono fare assolutamente i compiti durante le vacanze. Le scuole chiudono non per mandare in ferie gli insegnanti, ma far riposare gli alunni. Per il loro benessere è necessario permettere loro di staccarsi completamente dallo stress legato all’apprendimento“. Parola del pediatra Italo Farnetani, ...