Come trasformare casa in una giungla indoor

Come trasformare il vecchio portatile Windows in Chromebook : trasformare il computer Windows in Chromebook è molto più semplice di quanto si possa immaginare, visto che la procedura richiede poco tempo, conoscenze informatiche non elevatissime e soprattutto non costa un centesimo. Certo, è necessario scendere a qualche piccolo compromesso. Partiamo infatti da una doverosa premessa. Quello che otterremo non sarà un Chromebook vero e proprio (Come Google Pixelbook, per esempio) perché il sistema operativo ...

Come trasformare i vecchi joypad in controller senza fili : Chi ha ancora in giro per casa una vecchia console Nintendo o Sega di quelle che hanno fatto furore tra gli anni ’80 e ’90 farà meglio a fare un salto sul sito di 8BitDo, produttore di accessori per giocatori amanti del vintage che ha appena messo in commercio un kit in grado di trasformare i vecchi joypad cablati in versioni senza fili da usare con la console originale ma anche con qualunque dispositivo dotato di ricevitore ...

Dalla listeria all’isteria dell’informazione alimentare : Come trasformare una misura precauzionale in allarmi ingiustificati. : http://www.sicurezzalimentare.it/?s=listeria&x=0&y=0Si è fatto un gran parlare, negli ultimi giorni del “caso listeria” che avrebbe coinvolto una...

Come trasformare il Segway in un go-kart : (Foto: Ninebot) Fin dalla loro invenzione gli scooter a due ruote Segway hanno attirato l’attenzione di molti, rivelandosi però un po’ troppo costosi per un’adozione di massa. Presto però gli iconici aggeggi potrebbero diventare qualcosa di più di semplice mezzi di locomozione urbana. La casa madre Ninebot ha infatti fatto circolare in Rete le foto di un kit in grado di trasformare uno degli ultimi modelli immessi sul mercato ...

Come trasformare un Raspberry Pi in un Nintendo NES Classic : Guida su Come trasformare da zero un Raspberry Pi in un Nintendo NES Classic con tanto di scatola in miniatura e programmazione completa trasformare un Raspberry Pi in un Nintendo NES Classic Le retroconsole sono la moda del momento, in pratica tutti i produttori di vecchie console hanno riportato in vita le loro vecchie glorie […]

Come trasformare Android in iOS (iPhone) : App e Consigli : Android ha una sua personalizzazione grafica ma a molti piace quella che ha iOS e si cerca di emularla il più possibile. Ecco Come rendere un dispositivo Android uguale a livello grafico Come iOS Guida su Come trasformare Android in iOS (iPhone): App e Consigli Sebbene Android faccia passi da gigante nell’affinare la grafica in […]

Come trasformare un’auto in un veicolo ibrido solare : E’ dall’Università di Salerno, da un gruppi di lavoro guidato da Gianfranco Rizzo, che arriva l’dea, e lo strumento giusto, per trasformare un’auto in un veicolo ibrido solare. Si tratta di un kit messo a punto dal team di questo professore, coordinatore dei corsi di ingegneria meccanica e gestionale, ed è un kit “rivoluzionario” che mostra di essere unico nel suo genere e vantaggioso rispetto a tutti gli altri tipi di veicoli. Un veicolo ...

Ecco Come puoi trasformare (gratis) la grafica di Android in 8bit : come trasformare lo smartphone Android in un dispositivo con grafica 8bit? Spesso, le interfacce dei cellulari moderni possono risultare noiose oppure troppo uniformi e con poche differenze tra una e l’altra. Oppure, al contrario, alcune UI possono risultare un po’ troppo presenti e pesanti. Con un po’ di pazienza e completamente gratis è possibile mutare ogni particolare dell’aspetto grafico del cellulare intelligente ...

Come trasformare Android in iPhone : Hai uno smartphone Android ma hai sempre sognato di avere un iPhone per lo meno nella parte grafica? Ti piace la gestione delle notifiche di iOS nella tendina o il launcher tanto semplice quanto bello? Bene, sei nella guida giusta. Oggi vedremo Come “trasformare”, ovviamente solo graficamente, il nostro Android in un iPhone grazie a poche e semplici applicazioni. Indice dei contenuti Emulare il launcher di iOS Emulare la tendina ...

Come trasformare l’aria in carburante contro il riscaldamento globale : È l'ambizioso progetto di Carbon Engineering, che sta sperimentando un nuovo sistema per sottrarre anidride carbonica dall'atmosfera e ridurre i gas serra The post Come trasformare l’aria in carburante contro il riscaldamento globale appeared first on Il Post.

Bilderberg - Come trasformare Torino da città proletaria a espressione della turbofinanza : Arriva in questi giorni in città. A Torino. Non si tratta del circo, né di una banda rock. È il gruppo Bilderberg. Che si insedia nel capoluogo sabaudo per il suo ritrovo “stagionale”. Il gruppo Bilderberg è composto da una congrega di economisti, giornalisti, magnati apolidi della turbofinanza, banchieri senza coscienza infelice. Si tratta di un gruppo che non è stato eletto da nessuno e che decide le sorti di tutti: si radunano in ...

You Hate We donate - Come trasformare la discriminazione in beneficenza : Le dichiarazioni questi giorni di Salvini e Fontana, l’omicidio di Soumalia Sacko, le maggioranze che si comportano come minoranze, un’aria da campagna elettorale ormai fuori tempo massimo hanno creato un clima di tensione (forse non generale, di sicuro nell’oggetto delle dichiarazioni) che si è fatto sempre più teso nelle ultime settimane. Per disinnescare questa spirale, la blogger Simona Melani ha scelto di passare dalle parole ...