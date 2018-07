Come i big data stanno cambiando il modo di raccontare lo sport

Biglietti per il tour dei Negramaro nei palasport in anteprima per il fan club dal 24 luglio - Come accedere alla prevendita : L'annuncio del nuovo tour dei Negramaro nei palasport il prossimo autunno era atteso dai fan sin dall'indomani della chiusura dell'Amore Che Torni tour a Lecce, con l'ultimo concerto allo Stadio Del Mare lo scorso 13 luglio. E puntuali, pochi giorni dopo la conclusione della tournée che ha visto la band tornare ad esibirsi nei principali stadi italiani, sono arrivate le nuove date autunnali, 14 nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 ...

Biglietti Ryder Cup golf 2018 : Come acquistare i tickets : La Ryder Cup 2018 si disputerà al Le golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a sud ovest di Parigi. Nei pressi della capitale francese assisteremo alla 42esima edizione del prestigioso torneo di golf, la consueta super sfida tra USA ed Europa che richiama l’attenzione di migliaia di grandi appassionati e che rende questo evento davvero unico nel suo genere (nel 2022 sbarcherà a Roma). Il Vecchio Continente capitano da ...

Biglietti F1 Monza : Come acquistare i tickets per il GP d’Italia dal 31 agosto al 2 settembre : Nel weekend del 31 agosto – 2 settembre si disputerà il GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Il grande Circus della Formula Uno sbarca a Monza per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per gli amanti delle quattro ruote: sullo storico tracciato brianzolo, dove si è consumata la storia della classe regina, andrà in scena una prova fondamentale per le sorti del campionato con la lotta per il titolo iridato che entrerà ...

Weinstein contro Asia Argento/ "L'attrice dipinta Come un'ambigua traditrice" : conversazione eliminata : Weinstein contro Asia Argento: il famoso produttore, accusato di abusi sessuali e stupro, attaccaAsia Argento per il suicidio di Bourdain definendola "un'ambigua traditrice".(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Djokovic è tornato tra i big del circuito - ma riuscirà a tornare a dominare Come negli anni precedenti all’infortunio? : Novak Djokovic è tornato definitivamente nell’elite del tennis mondiale: questo è il verdetto che hanno emesso le due settimane londinesi dei Championships 2018. Il serbo ha conquistato per la quarta volta il successo nello slam più ambito dopo una cavalcata in cui ha spazzato via tutti gli avversari di livello inferiore senza accumulare troppi minuti in campo ed è riuscito a battere Rafa Nadal in una semifinale epica. Djokovic è tornato a ...

Biglietti Finale Mondiali 2018 : quanto costano e Come acquistare gli ultimissimi tickets per Francia-Croazia. Servono migliaia di euro… : Domenica 15 luglio si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia si sfideranno allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che farà sicuramente la storia e che ci consegnerà i nuovi Campioni del Mondo. Da una parte i favoriti Galletti che arrivano all’appuntamento dopo aver surclassato Argentina, Uruguay e Belgio mentre dall’altra la grande rivelazione balcanica che è dovuta ricorrere ai rigori o ai ...

Nel mirino biglietti gratis Rainbow MagicLand per 500 famiglie : messaggio truffa Come per Mirabilandia : Tramite WhatsApp sono davvero disponibili 5 biglietti gratis Rainbow MagicLand, ossia per il parco divertimento di Valmontone vicinissimo a Roma? Sull'applicazione di messaggistica, in queste ore, spopola proprio la nuova nota che promette ingressi free ma ci ritroviamo di fronte ad una truffa pure molto simile a quella in circolazione nei giorni scorsi, con protagonista un altro noto polo attrattivo come Mirabilandia. Consiglio per tutti: se ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e Come acquistare i biglietti per l’evento : Cresce l’attesa a Torino per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus: il fenomeno portoghese ha già scaldato gli animi dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare virtualmente il proprio idolo, colpo di mercato piazzato dalla società degli Anelli che ha portato a casa uno dei giocatori più forti al mondo, un nome in grado di scatenare le fantasie degli appassionati. CR7 si sta godendo gli ...

Biglietti aerei economici : Come trovare le migliori offerte - : Dal momento della prenotazione alla flessibilità per data e destinazione, dalla comparazione dei prezzi alla navigazione in incognito: ecco i consigli per spendere meno

Big Mamma assume giovani italiani : ecco Come partecipare alle selezioni : Chi entra nel mondo di Big Mamma ha l'opportunità di far carriera con orari di lavoro che puntano a mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro.

SCIENZA&LIBRI/ Prossimi Umani. Dalla genetica alla robotica - dalla bomba demografica ai big data… Come sarà la nostra vita tra vent’anni : Dodici scienziati e tecnologi tracciano possibili linee di sviluppo delle scienze di base e applicate immaginando il modo di vivere, di lavorare, di conoscere, di comunicare tra 20 anni.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:09:00 GMT)

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. Come raggiungere il The Best Live : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:08:00 GMT)