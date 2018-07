Come bloccare numero su Huawei

Come bloccare il numero Momo WhatsApp - e liberarsi per sempre del messaggio : Il messaggio inoltrato da Momo WhatsApp che sta inquietando migliaia di persone continua a fare incetta di vittime: potrebbe essere stato recapitato anche a voi proprio nel cuore della notte, ed esservi presi un bello spavento. Il numero da cui viene inviato il messaggio di Momo WhatsApp è stato identificato: Come vi abbiamo già appuntato in questo precedente articolo, le numerazioni sospette in realtà sono due, +57 (313) 529-2569 e il +81 ...

Smart TV : Come bloccare il tracciamento di tutto ciò che guardi : Le Smart TV sono molto diffuse e sono davvero poche le case in cui non ve n’è almeno una. Hanno il merito di poter consentire la connessione a internet e di conseguenza offrire l’accesso a una miriade di contenuti, ma hanno anche l’abitudine di tracciare tutto ciò che appare sullo schermo. Il monitoraggio degli annunci è la norma su Internet e le Smart TV non fanno eccezione. Non solo tengono traccia degli spettacoli trasmessi ...

Come bloccare la zanzara tigre senza pesticidi : Per prevenire il rischio di epidemie associate a Zika, Dengue e Chikungunya, bisogna concentrarsi sui vettori di questi virus, ossia sulla zanzara tigre (Aedes albopictus). È quello che hanno provato a fare i ricercatori dell’Enea, che hanno appena messo a punto un nuovo metodo biotecnologico in grado di limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali. Il metodo, spiegano i ...

Come sbloccare PC bloccato : Sarà capitato sicuramente a molti di voi che il computer si sia bloccato mentre stavate lavorando a un importante progetto. Se volete sapere Come sbloccare PC bloccato, per poter recuperare file non salvati, allora continuate a leggere la nostra guida di oggi! Quando il sistema operativo si blocca, il più delle volte potete muovere soltanto il cursore del mouse. Ciò avviene generalmente quando sono in esecuzione molti programmi o quando un ...

Come bloccare le Chiamate del Call Center su Android : Clever Dialer è una fantastica applicazione per Android che permette di Bloccare Chiamate indesiderate e di riconoscere quelle dei Call Center senza accedere ad un database online Riconoscere e Bloccare le Chiamate Call Center ed anche quelle dei numeri non desiderati Ogni giorno ricevo decine e decine di Chiamate dei Call Center e se anche […]

Come bloccare le Chiamate del Call Center su Android : Clever Dialer è una fantastica applicazione per Android che permette di Bloccare Chiamate indesiderate e di riconoscere quelle dei Call Center senza accedere ad un database online Riconoscere e Bloccare le Chiamate Call Center ed anche quelle dei numeri non desiderati Ogni giorno ricevo decine e decine di Chiamate dei Call Center e se anche […]

Fortnite : Battle Royale - Come sbloccare il battle pass segreto : Fortnite è il gioco più amato degli ultimi tempi. Scaricabile su diverse piattaforme gratuitamente, ha riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Arrivato alla quinta stagione, Fortnite: battle Royale pone una nuova sfida da perseguire. Fortnite e le stelle di battaglia segrete Tornano le stelle di battaglia segrete nascoste nelle schermate di caricamento per la settimana, qualcosa che abbiamo visto per le prime sette ...

Come bloccare un numero su Samsung : Chi non ha un amico o un parente invadente che ha l’abitudine di chiamarvi a ogni ora del giorno o mandarvi SMS nei momenti meno opportuni per domandarvi un consiglio o Come risolvere una cosa. Molti di voi sicuramente! Se state cercando una soluzione a questo problema allora siete capitati nel posto giusto. In questa guida di oggi vedremo proprio Come bloccare un numero su Samsung dedicato a tutti quegli utenti che dispongono di un ...

Come sbloccare iPhone X : Apple è riuscita ancora una volta a stupire i suoi fan con l’annuncio dell’iPhone X. Si tratta di un prodotto che ha finalmente rivoluzionato la gamma dei melafonini che da qualche anno a questa parte era diventata un po’ monotona. L’iPhone del 10º anniversario della società californiana porta con sé una nuova funzionalità di autenticazione chiamata Face ID, che differisce parecchio dalle altre soluzioni disponibili. Se ...

Come sbloccare iPhone senza codice : Da anni la società californiana Apple sta aumentando la sicurezza nei suoi dispositivi, in particolare in iPhone, inserendo sempre sistemi di sicurezza più innovativi. Con l‘iPhone 5S è stato introdotto il Touch ID, il sensore biometrico che consente solo al proprietario dell’iPhone di sbloccare lo stesso. Con l’ultimissima generazione di iPhone X è stato introdotto un sistema ancora più avanzato, il Face ID. È un sistema di ...

Come bloccare un numero di cellulare su iPhone e Android : Le procedure per bloccare un numero di cellulare da Android o iPhone: Come fare, passaggi da seguire ed eventuali app specifiche

Come sbloccare bootloader Xiaomi : Avete comprato uno smartphone ad un ottimo prezzo ma vi è arrivato con una ROM cinese? In quattro semplici passaggi vi spieghiamo esattamente Come sbloccare bootloader Xiaomi, così da poter installare sul vostro telefono una ROM perfettamente utilizzabile da noi fruitori italiani. Dovete sapere infatti che esistono molte versioni MIUI, il sistema operativo sviluppato da Xiaomi che viene installato su tutti gli smartphone dell’azienda. Se ...

Xbox One : Come sbloccare gli obiettivi bloccati : Vi è mai capitato di portare a termine le richieste per lo sblocco di determinati obiettivi nei giochi ma senza ottenerli? A volte si tratta di un bug presente nel gioco stesso, ma prima di inviare una segnalazione all’autore, ci sono dei passaggi da fare che potrebbero risolvere il problema. Come risolvere il problema degli obiettivi bloccati Partiamo prima di tutto dalla premessa che lo sblocco degli obiettivi, se ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - Come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...