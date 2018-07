Colpo alla ' Ndrangheta | arrestati 14 affiliati della cosca ' libri'

Il pallone Macron si è definitivamente sgonfiato per un Colpo di spillo chiamato Benalla - Milano Post : ... sempre con l'arroganza in tasca ha cercato alleanze privilegiate , vedasi con Trump, , senza riuscirci, sul problema immigrazione è stato un mediocre attore dalla doppia verità, in politica estera ...

Paolo Rossi passa alla Rai - è lui il “Colpo” per la Champions League : Oltre ad Antonio Di Gennaro, approda in Rai anche l'ex attaccante Campione del Mondo. Sarà opinionista per le serate di Champions League. L'articolo Paolo Rossi passa alla Rai, è lui il “colpo” per la Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salento - due fermi per l’omicidio del 22enne freddato con Colpo alla tempia. Procura : “Basta droga - arrichisce mafia” : Due persone sono state fermate perché ritenute responsabili dell’omicidio di Francesco Fasano, il giovane di 22 anni ucciso per strada l’altra notte a Melissano, in provincia di Lecce, con un colpo di arma da fuoco alla tempia e poi travolto da un’auto. Sono Angelo Rizzo, di 23 anni, e Daniele Manni, di 34, accusati anche di fare parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti insieme con altre otto persone, anche ...

Melissano : 22enne freddato con un Colpo alla testa - fermati i due presunti assassini : In poche ore gli inquirenti hanno cercato di fare luce sul brutale delitto in stile mafioso del giovane Francesco Fasano. Per gli inquirenti l'omicidio si inserirebbe in una storia di contrasti sempre più forti tra un gruppo di giovani per la gestione degli affari illeciti nella zona.Continua a leggere

Melissano : 22enne freddato con un Colpo alla testa - fermati i due presunti assassini : Melissano: 22enne freddato con un colpo alla testa, fermati i due presunti assassini In poche ore gli inquirenti hanno cercato di fare luce sul brutale delitto in stile mafioso del giovane Francesco Fasano. Per gli inquirenti l’omicidio si inserirebbe in una storia di contrasti sempre più forti tra un gruppo di giovani per la gestione […] L'articolo Melissano: 22enne freddato con un colpo alla testa, fermati i due presunti assassini ...

Calciomercato Lazio - che Colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Lecce - 22enne ucciso con un Colpo di pistola alla tempia : Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia Continua a leggere L'articolo Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia proviene da NewsGo.

Salento - giovane ucciso con un Colpo di pistola alla tempia. Gli investigatori : “Esecuzione in stile mafioso” : Un giovane è stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia la scorsa notte nelle campagne tra Melissano e Ugento, nel Salento. Secondo i carabinieri che indagano sull’omicidio si tratta di un’esecuzione in stile mafioso. La vittima è Francesco Fasano, 22enne senza precedenti penali, ma negli ultimi tempi finito nel mirino degli investigatori per le sue frequentazioni con personaggi legati alla criminalità e al mondo dello spaccio di ...

Esecuzione in Salento - 22enne freddato con un Colpo alla testa : ... del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano e della stazione di Melissano su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunità.

Giovane ucciso con un Colpo di pistola alla testa e poi travolto da un'auto : ucciso con un colpo di pistola alla testa. Omicidio nel leccese sulla strada che collega Ugento a Melissano. Il cadavere di Francesco Fasano, 22 anni, è stato ritrovato...

Francesco freddato con un Colpo alla testa e trascinato sull'asfalto : brutale omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

Brutale omicidio a Melissano : 22enne freddato con un Colpo alla testa e travolto da un’auto : omicidio nel Leccese, sulla strada che collega Ugento a Melissano. Un 22enne, Francesco Fasano, con precedenti legati al mondo della droga, è stato ucciso la scorsa notte con un colpo di pistola alla testa. Successivamente è stato travolto e trascinato da una macchina.Continua a leggere

Francesco freddato con un Colpo alla testa e trascinato sull'asfalto : brutale omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

Lecce - 22enne ucciso con un Colpo di pistola alla tempia : Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia Continua a leggere L'articolo Lecce, 22enne ucciso con un colpo di pistola alla tempia proviene da NewsGo.