Almeno 7 persone sono state uccise e altre 3 ferite in un attacco armato all'interno di un edificio pubblico nel dipartimento del Norte de Santander in. In un tweet la 'defensori'a' del popolona ha manifestato il suo "ripudio dell'assassinio di 7 persone",nella regione di el Catatumbo. Sul posto sono intervenuti uomini dell'esercito e dela polizia che hanno isolato il luogo el massacro di cui per il momento non i conoscono né le ragioni, né tantomeno gli autori.(Di martedì 31 luglio 2018)