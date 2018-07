Dipendenza dalla Cocaina : i traumi dell'infanzia possono essere una base di rischio : E se lo sviluppo della Dipendenza da cocaina fosse , almeno in alcuni casi, l'approdo inevitabile che segue un'infanzia e un'adolescenza segnata dagli abusi? A formulare per la prima volta l'ipotesi, ...

Droga - dalla Colombia al porto di Livorno la Cocaina destinata al clan rom di Latina. Arrestati Luigi Ciarelli e due soci : La cocaina purissima prodotta in Colombia era nascosta nelle intercapedini di un grosso container arrivato a gennaio nel porto di Livorno. E il destinatario della spedizione sarebbe dovuto essere Luigi Ciarelli, figlio di Giacinta Spada e Antonio Ciarelli e fratello di Carmine, capo del clan di etnia rom Ciarelli-Di Silvio operante a Latina e molto legato al boss Vittorio Casamonica. Stamani Ciarelli – con numerosi precedenti penali per ...

Livorno - sequestrati 80 kg di Cocaina in arrivo dal Cile : 3 arresti : Roma, 27 lug., askanews, - Ottanta chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati nel porto di Livorno dai finanzieri del Gruppo di Livorno e da funzionari del locale Ufficio doganale. La cocaina ...

Livorno - sequestrati 80 kg di Cocaina dal Sud America : 3 arresti : Livorno, sequestrati 80 kg di cocaina dal Sud America: 3 arresti Livorno, sequestrati 80 kg di cocaina dal Sud America: 3 arresti Continua a leggere L'articolo Livorno, sequestrati 80 kg di cocaina dal Sud America: 3 arresti proviene da NewsGo.

Blitz dei Carabinieri - perquisizioni e arresti per traffico di Cocaina dall'Olanda : 3 luglio 2018 , modifica il 3 luglio 2018 - 10:47, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma - 9 arresti : Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Continua a leggere L'articolo Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti proviene da NewsGo.

Cocaina dal sud America per piazze Roma : ANSA, - Roma, 27 GIU - Cocaina importata dal Sud America per le principali piazze di spaccio Romane, ma anche di altre province italiane. I carabinieri della compagnia Roma Centro, con i militari del ...

Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma - 9 arresti : Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Continua a leggere L'articolo Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti proviene da NewsGo.

Roma - traffico di Cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma - Cocaina dal Sud America nascosta in confezioni di shampoo : 9 arresti : Con un particolare processo chimico trasformavano la cocaina purissima in una crema, densa e inodore, per poi nasconderla in confezioni sigillate di shampoo e di altri prodotti cosmetici. Tutto con la complicità di industrie di marchi famosi a livello internazionale, dicono gli investigatori. Obiettivo: importarla dal Sud America e rivenderla nelle piazze di Roma, dal Pigneto a San Lorenzo, fino a Trastevere, Campo dè Fiori e Lungotevere. Per ...

Cocaina 'in crema' dal Sud-America - nove arresti a Roma : Roma, 27 giu. , askanews, E' di 9 arresti , 4 in carcere e 5 ai domiciliari, , con l'accusa di traffico internazionale di Cocaina, il bilancio di un'operazione svolta a Roma dai carabinieri , ...

Cocaina 'in crema' dal Sud-America - arrestate a Roma 9 persone : Roma, 27 giu. , askanews, E' di 9 arresti , 4 in carcere e 5 ai domiciliari, , con l'accusa di traffico internazionale di Cocaina, il bilancio di un'operazione svolta a Roma dai carabinieri , ...

L'ex tossicodipendente che raccoglie le siringhe : "Mi facevo di Cocaina ed eroina - ora voglio aiutare qualcun altro a uscire dalla stanza del buco" : Oggi Fabrizio è un operatore sociale dell'Unità di Strada della fondazione Villa Maraini, ma fino a pochi anni fa si trovava esattamente dall'altra parte della barricata: "Il camper era la mia passione, mi facevo di cocaina ed eroina. Ora mi sembra di rivedere me qualche anno fa. voglio aiutare qualcun altro a uscire dal tunnel"Il tunnel di cui parla è la famosa "stanza del buco" di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, ...

Cocaina - hashish e doping : 26enne arrestato dalla polizia per spaccio : La polizia ha denunciato l'uomo Quando ha visto la pattuglia della polizia in via Fiume di Sotto a Fusignano ha provato a liberarsi della Cocaina dal finestrino , circa 1,7 grammi, ma ormai era troppo ...